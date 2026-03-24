İran\'dan İsrail\'e Balistik Füze Saldırısı

24.03.2026 02:57
İran, İsrail'in kuzeyine balistik füze ile saldırdı; can kaybı yok, maddi hasar meydana geldi.

İran'ın, İsrail'in kuzeyine parça tesirli mühimmat taşıyan balistik füze ile saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı açıklanırken, bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

İran, İsrail'e yönelik misillemelerine bir yenisini daha ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'in kuzeyine yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail basını, saldırıda parça tesirli mühimmat taşıyan balistik füze kullanıldığını duyururken, Hayfa'nın Neşer banliyösünde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Magen David Adom (MDA) ambulans servisi, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Yerleşim bölgesine düşen şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralanan 1 kişinin tedavi altına alındığı, ayrıca 1 kişinin ise şok belirtileri gösterdiği ifade edildi. Saldırı sırasında gökyüzünde dağılarak geniş bir alana yayılan mühimmat parçaları ve ardından bölgede meydana gelen hasar amatör kameralara yansıdı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

