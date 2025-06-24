İran'dan Katar'daki Üse Füze Saldırısı

Katar Genelkurmay Başkan Yardımcısı El-Hicri, İran'dan Katar'daki Amerikan hava üssüne 19 füze ateşlendiğini ve bunlardan birinin üsse isabet ettiğini fakat can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Katar Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şayik el-Hicri, İran'ın Katar'daki El-Udeyd hava üssüne yaptığı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

El-Hicri, İran'dan başlangıçta yedi füze fırlatıldığını ve bunların Katar'ın hava savunması tarafından iki ülke arasındaki sularda vurulduğunu açıkladı. El-Hicri, "İran, ardından 12 füze daha fırlattı ve bunların 11'i Katar toprakları üzerinde engellendi. Ancak bir tanesi ABD üssüne isabet etti" dedi.

Devlet televizyonu Qatar TV'de yayınlanan basın toplantısında El-Hicri, Amerikan üssüne düşen füzenin can kaybına veya herhangi bir maddi kayba neden olmadığını açıkladı.

El-Hicri, Katar Silahlı Kuvvetlerinin en üst düzey hazırlık seviyesinde olduğunu ve ülke topraklarında yaşayan herkesin güvenliğini sağlamaya hazır durumda olduğunu ifade etti.

"Üs, önceden tahliye edilmişti"

Katar Başbakanlık Müşaviri ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed El-Ensari ise İran tarafından hedef alınan askeri üssün önceden tahliye edilmiş olduğunu açıkladı.

El-Ensari, "Bölgedeki gerginlik nedeniyle belirlenen güvenlik ve tedbir prosedürleri uyarınca üs daha önceden tahliye edilmişti. Üste bulunan Katar Silahlı Kuvvetleri mensupları, dost unsurlar ve diğer personelin güvenliğini sağlamak için tüm gerekli adımlar atıldı ve saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı" dedi.

İran'ın misillemesi, ABD'nin pazar sabahı İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği sürpriz saldırıdan bir gün sonra gerçekleşti.

Saldırıdan hemen önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Savaşı biz başlatmadık ve savaş isteyen taraf da biz değiliz. Fakat, büyük İran'a karşı yapılan hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağız" diye yazdı. - DOHA