İran'dan Netanyahu'ya Tehdit

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail yönetimine meydan okudu. DMO'dan yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili, "Eğer bu çocuk katili suçlu hayatta ise, onu tüm gücümüzle takip edip öldüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Öldüğü iddia edilmişti

DMO'nun açıklamasının, Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırılarında öldürüldüğüne ilişkin iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından gelmesi dikkat çekti. İsrail Başbakanlık Ofisi, söz konusu iddiaları yalanlamıştı. - TAHRAN