İran'dan Trump'a Tepki: Varlık El Koyma Tehlikeli - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Tepki: Varlık El Koyma Tehlikeli

24.07.2026 08:14
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ın dondurulmuş varlıklar üzerinden zarar tazmini önerisine karşı çıktı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırıların yol açtığı zararın, dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Arakçi, "Başka bir ülkenin ABD'deki varlıklarına el koyarak bunlarla gelecekteki, alakasız taleplerin bedelini karşılamak, son derece tehlikeli bir emsal teşkil eder. Hükümetler varlıklara el koymayı normalleştirdiğinde, kimsenin varlıkları güvende olmaz" ikazında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırıların yol açtığı zararın dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağı yönündeki açıklamasına Tahran cephesinden cevap gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın ifadelerine tepki göstererek, "Bir ülkenin varlıklarına el koyarak bunlarla, gelecekteki alakasız taleplerin bedelini karşılamak, son derece tehlikeli bir emsal teşkil eder" dedi. Arakçi, "El konulan ülke varlıklarından memnuniyet duyan ya da bunlardan çıkar sağlayanlar şunu unutmamalıdır: Hükümetler varlıklara el koymayı normalleştirdiğinde, kimsenin varlıkları güvende olmaz. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kaos, ne güzel ne de barışçıl olacaktır" dedi.

Trump, zarar tazmini konusunda İran'ın dondurulmuş varlıklarına işaret etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemilerin, bunların taşıdığı yüklerin veya ilgili diğer tüm unsurların göreceği zararın, ABD'nin elinde bulunan dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını (tahsil edileceğini) söylemişti. Aksi yönde bir duyuru yapılana dek söz konusu uygulamanın devam edeceğini vurgulayan Trump, "Bu zararlar çok büyük tutarlara ulaşabilir, ancak bunun adil ve hakkaniyete uygun olan yaklaşım olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'dan Trump'a Tepki: Varlık El Koyma Tehlikeli - Son Dakika

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