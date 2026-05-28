İran DMO, ABD Üssüne Saldırıyı Doğruladı

28.05.2026 07:46
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Bender Abbas Havaalanı'na yönelik saldırısını hedef aldığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin Bender Abbas Havaalanı'nın dışındaki bir noktaya saldırı düzenlediğini doğrulayarak, "Saldırının kaynağı olan ABD hava üssü saat 04: 50'de hedef alındı" açıklamasında bulundu.

İran, ABD'nin ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentine yönelik son saldırılarını doğruladı.

İran devlet televizyonu IRIB'in haberine göre, DMO ABD saldırılarının Bender Abbas Havaalanı'nın dışındaki bir noktayı hedef aldığını duyurarak, "Saldırının kaynağı olan ABD hava üssü saat 04: 50'de hedef alındı" açıklamasında bulundu. Misilleme saldırısı yapılan ABD üssünün konumu hakkında detay verilmezken, gelişmenin Kuveyt'in yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu duyurmasının hemen ardından yaşanması dikkat çekti.

ABD, İran'a saldırı düzenlemişti

İran'daki Fars Haber Ajansı, yerel saatle 01: 30 sıralarında ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentinin doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti. Seslerin nedeninin ve tam olarak nereden geldiğinin henüz kesin olarak bilinmediği aktarılırken, detaylı incelemelerin sürdüğü vurgulamıştı. Bender Abbas şehrindeki hava savunma sistemlerinin birkaç dakikalığına aktif hale getirildiği ifade edilmişti. İsmini gizli tutan ABD'li üst düzey bir yetkili ise ABD güçleri ile Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu değerlendirilen İran'daki bir askeri bölgenin hedef alındığını açıklamıştı. Ayrıca, İran'a ait çok sayıda insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü öne sürülmüştü. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Yerel, İran, Son Dakika

