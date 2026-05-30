İran, Düşman İHA'sını Düşürdü
İran, Düşman İHA'sını Düşürdü

30.05.2026 07:44
İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında düşman güçlere ait bir İHA'yı imha ettiğini açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'na hakim stratejik bir bölge olan Keşm Adası yakınlarında düşman güçlere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

ABD ile İran arasındaki gerginlik sürüyor. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'na hakim stratejik bir bölge olan Keşm Adası yakınlarında düşmana ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. "Düşman Amerikan-Siyonist İHA'sının" hava savunma birimleri tarafından tespit edildikten sonra başarılı bir şekilde imha edildiği aktarıldı. Düşürülen İHA'nın enkazına ait olduğu belirtilen görüntüler yayınlanırken, ABD ordusundan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

