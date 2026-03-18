İran'ın Nükleer Santrali'ne Füze İskanı - Son Dakika
İran'ın Nükleer Santrali'ne Füze İskanı

18.03.2026 05:45
UAEA, İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet ettiğini ancak hasar olmadığını bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiğini duyurarak, santralde hasar meydana gelmediğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) yapılan açıklamada, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiği kaydedildi. Açıklamada, "Santralde herhangi bir hasar veya personel yaralanması bildirilmedi. UAEA Başkanı Rafael Grossi, nükleer kaza riskini önlemek amacıyla çatışmalar süresince azami itidal gösterilmesi çağrısını yineliyor" ifadelerine yer verildi.

İran, santral yerleşkesine füze isabet ettiğini duyurmuştu

İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi'nden daha önce yapılan açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine füze isabet ettiği duyurulmuştu. Santralin zarar görmediği belirtilen açıklamada, bu tür eylemlerin nükleer tesislerin askeri saldırılara karşı dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırı olduğu vurgulanmıştı. - VİYANA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Viyana, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran'ın Nükleer Santrali'ne Füze İskanı - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'tan Joe Kent'in istifasına ilk yorum
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
SON DAKİKA: İran'ın Nükleer Santrali'ne Füze İskanı - Son Dakika
