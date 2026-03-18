İran'ın Nükleer Santrali'ne Füze İskanı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiğini duyurarak, santralde hasar meydana gelmediğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) yapılan açıklamada, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiği kaydedildi. Açıklamada, "Santralde herhangi bir hasar veya personel yaralanması bildirilmedi. UAEA Başkanı Rafael Grossi, nükleer kaza riskini önlemek amacıyla çatışmalar süresince azami itidal gösterilmesi çağrısını yineliyor" ifadelerine yer verildi.

İran, santral yerleşkesine füze isabet ettiğini duyurmuştu

İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi'nden daha önce yapılan açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine füze isabet ettiği duyurulmuştu. Santralin zarar görmediği belirtilen açıklamada, bu tür eylemlerin nükleer tesislerin askeri saldırılara karşı dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırı olduğu vurgulanmıştı. - VİYANA