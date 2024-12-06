İran, Saman 1 ile Uzaya Fırlatıldı

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İran, Saman 1 yörünge transfer aracı ve beraberindeki iki araştırma yükünü Simurg uydu taşıyıcısı ile başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.

İran, uyduları bir yörüngeden başka bir yörüngeye götürmek için geliştirdiği yörünge transfer aracını uzaya fırlattı. İran'ın Simnan eyaletindeki İmam Humeyni Uzay Üssü'nden 300 kilogram ağırlığındaki Saman 1 yörünge transfer aracı ve beraberindeki 2 araştırma yükünün sıvı yakıtlı Simurg uydu taşıyıcısıyla başarılı bir şekilde uzaya fırlatılarak yörüngeye yerleştirildiği açıklandı. Savunma Bakanlığı tarafından üretilen sıvı yakıtlı Simurg uydu taşıyıcısının, 300 kilogramlık yükü başarıyla yörüngeye yerleştirerek İran'ın uydu taşıma kapasitesinde bir ilki gerçekleştirdiği belirtildi.

Uyduları bir yörüngeden diğerine taşımak ve yörünge yüksekliğini artırmak için tasarlanmış olan yörünge transfer aracı (uzay römorku), roket ile uydu arasında bir bağlantı aracı işlevi görüyor. Uydu, ilk yörüngesine yerleştirildikten sonra, transfer aracı devreye giriyor ve itici motorlar ile güdüm mekanizmalarını kullanarak uydunun hedeflenen yörüngeye ulaşmasını sağlıyor. - TAHRAN