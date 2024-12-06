İran, Saman 1 ile Uzaya Fırlatıldı - Son Dakika
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Yerel

İran, Saman 1 ile Uzaya Fırlatıldı

İran, Saman 1 yörünge transfer aracı ve 2 yükü başarıyla uzaya fırlattı.

06.12.2024 11:58
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İran, Saman 1 yörünge transfer aracı ve beraberindeki iki araştırma yükünü Simurg uydu taşıyıcısı ile başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.

İran, uyduları bir yörüngeden başka bir yörüngeye götürmek için geliştirdiği yörünge transfer aracını uzaya fırlattı. İran'ın Simnan eyaletindeki İmam Humeyni Uzay Üssü'nden 300 kilogram ağırlığındaki Saman 1 yörünge transfer aracı ve beraberindeki 2 araştırma yükünün sıvı yakıtlı Simurg uydu taşıyıcısıyla başarılı bir şekilde uzaya fırlatılarak yörüngeye yerleştirildiği açıklandı. Savunma Bakanlığı tarafından üretilen sıvı yakıtlı Simurg uydu taşıyıcısının, 300 kilogramlık yükü başarıyla yörüngeye yerleştirerek İran'ın uydu taşıma kapasitesinde bir ilki gerçekleştirdiği belirtildi.

Uyduları bir yörüngeden diğerine taşımak ve yörünge yüksekliğini artırmak için tasarlanmış olan yörünge transfer aracı (uzay römorku), roket ile uydu arasında bir bağlantı aracı işlevi görüyor. Uydu, ilk yörüngesine yerleştirildikten sonra, transfer aracı devreye giriyor ve itici motorlar ile güdüm mekanizmalarını kullanarak uydunun hedeflenen yörüngeye ulaşmasını sağlıyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Savunma, Yerel, Dünya, İran, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran, Saman 1 ile Uzaya Fırlatıldı - Son Dakika

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