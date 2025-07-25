İran ve Avrupa Ülkeleri Nükleer Görüşmelerde Buluştu

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya heyetleri, nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda bir araya gelecek. Saat 09.30'da başlaması beklenen görüşmeler öncesi İran heyeti, Fatih'te bulunan İran İslam Cumhuriyeti Konsolosluğuna giriş yaptı. - İSTANBUL