İş adamı Demiroğlu, mezun olduğu okulda 1. sınıf öğrencilerine oyuncak dağıttı

İş adamı Demiroğlu, mezun olduğu okulda 1. sınıf öğrencilerine oyuncak dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'da yaşayan iş adamı Halit Demiroğlu, mezun olduğu Cumhuriyet İlköğretim okulunda 1. sınıf öğrencilerine oyuncak dağıttı. Oyuncaklar çocuklar tarafından sevinçle karşılandı; Demiroğlu memleketinin ihtiyaçları için gönüllere dokunmayı sürdüreceğini söyledi.
Almanya'da yaşayan Çermikli iş adamı Halit Demiroğlu vefa örneği göstererek, mezun olduğu Cumhuriyet İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerine oyuncak hediye etti.
Öğrencilerin ilgilerine göre dağıtılan oyuncaklar, çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. İş adamı Halit Demiroğlu; memleketinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak, insanların gönüllerine dokunmaya devam edeceğini açıkladı.
Kaynak: İHA
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