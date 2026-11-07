İş adamı Demiroğlu, mezun olduğu okulda 1. sınıf öğrencilerine oyuncak dağıttı

Almanya'da yaşayan Çermikli iş adamı Halit Demiroğlu vefa örneği göstererek, mezun olduğu Cumhuriyet İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerine oyuncak hediye etti.

Öğrencilerin ilgilerine göre dağıtılan oyuncaklar, çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. İş adamı Halit Demiroğlu; memleketinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak, insanların gönüllerine dokunmaya devam edeceğini açıkladı.