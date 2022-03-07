İş adamı ve sporcu Tekin Perihan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İstanbul'da tedavi görürken hayatını kaybeden sevilen iş adamı ve sporcu Tekin Perihan, memleketi Van'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'ın önde gelen ailelerinden iş adamı merhum Haydar Perihan'ın oğlu, Beşiktaş Arçelik, Vanspor gibi birçok kulübün voleybol takımında forma giyen, Kızılay, Emniyet Güçlendirme Derneği, Türkiye Yardım Sevenler Derneği gibi spor ve sosyal yardımlaşma kuruluşlarında yöneticilik yapan Tekin Perihan'ın İstanbul'dan uçakla getirilen cenazesi, ailesi, dostları, arkadaşları ve sevenleri tarafından Ferit Melen Havaalanından alınarak uzun araç konvoyu eşliğinde Boyalar Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Tekin Perihan'ın cenazesi Akköprü Mezarlığında gözyaşları arasında annesinin mezarı yanında toprağa verildi.

Cenaze törenine, ailesi, dostları, arkadaşları, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Balıkesir, Trabzon, Aydın, Mersin, Bursa ve Muğla başta olmak üzere birçok ilden gelen sevenleri, kurum kuruluş müdürleri, siyasi parti, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Taziyelerin Eski Emniyet Sokağı üzerindeki Şavurlar Camii arkasındaki Hayretiye Taziye Evinde kabul edileceği belirtildi. - VAN