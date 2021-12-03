İş adamından engellilere tekerlekli sandalye - Son Dakika

Hataylı hayır sever iş adamı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 30 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde vefat eden annesi Güler Eren adına anaokulu, "Türkiye Okuyor" kampanyası çerçevesinde ilköğretim öğrencilerine kitap bağışı yapan iş adamı Sabit Eren, Hassa ve Payas ilçelerinde 30 engelli vatandaşa takarlekli sandalye hediye etti.

Payas Engelliler Derneği Başkanı Ersin Karakuş, törende yaptığı konuşmada, "Geriye dönüp baktığımız zaman sorunlarımızın yok denecek kadar azaldığını görüyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde derneğimize ve engelli arkadaşlarımıza bağışta bulunan değerli iş adamlarımızdan Sabit Eren'e yapmış olduğu yardım ve bağışlarından dolayı sonsuz teşekkür ederim" dedi. - HATAY