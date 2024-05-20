İş Bankası İş'le İmece Buluşmaları Gazipaşa'da düzenlendi - Son Dakika
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İş Bankası İş'le İmece Buluşmaları Gazipaşa'da düzenlendi

İş Bankası İş\'le İmece Buluşmaları Gazipaşa\'da düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla İş Bankası İş'le İmece Buluşmaları kapsamında, Ziraat Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle Tarlana Bereket Geliyor' temalı panel düzenlendi.

20.05.2024 15:14  Güncelleme: 15:16
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla İş Bankası İş'le İmece Buluşmaları kapsamında, Ziraat Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle Tarlana Bereket Geliyor' temalı panel düzenlendi.

Türkiye İş Bankası ve iştiraklerinden tarım odaklı teknoloji şirketi İmece Mobil, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle tarımın dünyadaki ve ülkemizdeki kritik önemi, sektördeki zorluklar ve çözümleri masaya yatırmak amacıyla başlattığı 'İş'le İmece Buluşmaları' Gazipaşa'da ikinci kez gerçekleştirildi. Gazipaşa Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 'Tarlana Bereket Geliyor' temalı bir panel düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi'nde yapılan panelde Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, akademisyenler, sektör paydaşları, muhtarlar ve çiftçiler de hazır bulundu.

Teknolojik gelişim zorunlu

Akdeniz Üniversitesi profesör ve akademisyenler ile İş Bankası Genel Müdürlüğü çalışanlarının sunumları ile gerçekleşen 'Tarlana Bereket Geliyor' temalı panelde tarımda teknolojinin önemine vurgu yapıldı. Panelde girdi maliyetleri, iklim değişikliği, su kaynaklarının yanlış kullanımı, tarım sektörüyle uğraşan genç nüfusun giderek azalmasının sektörü zorladığı belirtilirken; teknolojinin etkin kullanımı, eğitim, doğru yöntem ve teşviklerle ülkemizin tarım alanındaki potansiyeline kavuşabileceğine işaret edildi.

Tarımın geleceği için teknolojik gelişimin zorunlu olduğunun kaydedildiği programda ayrıca 'İmeceMobil' uygulamasıyla çiftçilerin uygulama üzerinden uzman destekli uydu servisi, gübre planlama, tarla analiz sistemleri, zirai dron ile bitki besleme gibi akıllı tarım çözümlerine de ulaşabileceği aktarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İş Bankası İş'le İmece Buluşmaları Gazipaşa'da düzenlendi - Son Dakika

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