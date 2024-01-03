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İş İnsanı Orhan Bayram, CHP'den Çukurova Belediye Başkanı aday adayı oldu - Son Dakika
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İş İnsanı Orhan Bayram, CHP'den Çukurova Belediye Başkanı aday adayı oldu

Orhan Bayram, Çukurova Belediye Başkanı aday adayı olduğunu duyurdu. Bayram, Çukurova'nın afetlere dirençli hale gelmesi ve modern bir görünüme kavuşması için projeleri olduğunu belirtti. Ayrıca, Çukurova'nın tarım ve fikir açısından bereketli bir bölge olduğunu vurguladı. Bayram, sosyal belediyecilik ve emekten yana bir belediyecilik anlayışı benimsediğini ifade etti.

İş İnsanı Orhan Bayram, CHP\'den Çukurova Belediye Başkanı aday adayı oldu
03.01.2024 - 14:22,
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İş İnsanı Orhan Bayram, CHP'den Çukurova Belediye Başkanı aday adayı olduğunu duyurdu.

İş İnsanı Orhan Bayram, CHP'den Çukurova Belediye Başkanı aday adayı olduğunu duyurdu. Bayram, Çukurova'nın afetlere dirençli hale gelmesi, yatay mimariyi benimsemesi ve modern bir görünüme kavuşması için yola çıktığını belirtti. Orhan Bayram, seçimleri kazandığı takdirde, Çukurova Belediyesi'nin her yönüyle şeffaf, halkın denetimine açık ve sokakları pırıl pırıl bir ilçe oluşturma hedefini benimseyen bir belediyecilik anlayışına sahip olacağını söyledi. Bayram, projeleri arasında modern bir kütüphane, opera binası ve birçok sosyal merkezin olduğunu, bu projelerin Çukurova'yı başka bir çehreye büründüreceğini ve ilçeye modern bir görünüm kazandıracağını belirtti.

"ÇUKUROVA YALNIZCA TARIM AÇISINDAN DEĞİL, FİKİR AÇISINDAN DA BEREKETLİ"

Orhan Bayram, Çukurova'nın yalnızca tarım açısından değil, fikir açısından da bereketli topraklara sahip olduğunu vurguladı. İlçenin birçok yazara, oyuncuya, şarkıcıya ve fikir adamına ilham veren bir bölgede kurulduğunu ve bu bölgenin adını taşıdığını ifaden eden Bayram, "Çukurova'da plato kuracağız, Adanalı oyuncular daha çok sahnede, daha çok kamera önünde olacak" dedi.

Bayram, Çukurova'nın sosyal belediyecilik ile daha fazla kalkınacağını söyledi. Orhan Bayram, yaşam ve düşünce tarzlarına saygılı, emekten yana bir belediyecilik anlayışı benimsediğini, bu anlayışın Çukurova'dan tüm Türkiye'ye yayılması adına çalışacağını belirtti. Bayram, belediyeciliğin makam ve mevki hırsıyla değil, yaşanılan kente karşı kendini adama hissiyle yapılması gerektiğini, bu şekilde iyi şeyler yapmak zorunda hissedileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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