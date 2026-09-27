İş makinesinin üzerine çıkıp Türk bayrağını düzeltti, ardından böyle öptü - Son Dakika
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İş makinesinin üzerine çıkıp Türk bayrağını düzeltti, ardından böyle öptü

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İş makinesinin üzerine çıkıp Türk bayrağını düzeltti, ardından böyle öptü
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Düzce’de mesaisi sırasında rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını fark ederek iş makinesinin kepçesine tırmanıp düzelten ekskavatör operatörü Mehmet Akçay, sosyal medyada takdir toplayan o anları anlattı.

Düzce'de mesaisi sırasında rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını fark ederek iş makinesinin kepçesine tırmanıp düzelten ekskavatör operatörü Mehmet Akçay, sosyal medyada takdir toplayan o anları anlattı.

Düzce Belediyesine ait ekskavatörle Beyciler Mahallesi'nde çalışma yapan operatör Mehmet Akçay, iki ağaç arasına asılı Türk bayrağının rüzgar nedeniyle katlandığını fark etti. İş makinesini bayrağın bulunduğu noktaya doğru çeviren Akçay, kepçenin üzerine çıkarak katlanan bayrağı düzeltti. Ardından Türk bayrağını öpen Akçay'ın o anları, çalışma arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"İçimden gelerek yaptım"

O anları anlatan Akçay, rüzgarlı havada çalışma yaptığı sırada bayrağın katlandığını gördüğünü belirterek, iş makinesini bayrağa doğru çevirdiğini ve kepçenin üzerine çıkarak bayrağı düzelttiğini söyledi. Bayrağa olan hassasiyetini dile getiren Akçay, "Bayrağımız bize şehitlerimizden emanet. Yaptığım şeyi, çalışma arkadaşlarımızdan biri ben habersizken kaydedip paylaşmış. Çektiğinden haberim yoktu, ben içimden gelerek yaptım. Bayrağımıza canımız feda" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda tebrik mesajı aldığını belirten Akçay, gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
Mehmet AkçayDüzceYerelSon Dakika

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