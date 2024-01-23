 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İş Yeri Kiralarına Yapılan Orantısız Zamlar Kiracı Esnafı Bezdirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İş Yeri Kiralarına Yapılan Orantısız Zamlar Kiracı Esnafı Bezdirdi

Gaziantep'te esnaf, son zamanlarda iş yeri sahiplerinin kiralara yüzde 200'ü bulan zamlar yaptığını belirterek çözüm istedi.

İş Yeri Kiralarına Yapılan Orantısız Zamlar Kiracı Esnafı Bezdirdi
23.01.2024 - 22:58,  Güncelleme: 23:41
Abone Ol

İş yeri kiralarına yapılan orantısız zamlar kiracı esnafı bezdirdi

Yüzde 200'e varan zamlara tepki gösteren çok sayıda esnaf, yetkililerden çözüm istedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te esnaf, son zamanlarda iş yeri sahiplerinin kiralara yüzde 200'ü bulan zamlar yaptığını belirterek çözüm istedi.

Gaziantep'te bir araya gelen çok sayıda esnaf, son zamanlarda artan ve yüzde 100-200 civarlarını bulan iş yeri kira zamlarına tepki gösterdi. Artan maliyetlere ve personel giderlerine ek olarak kiralara yapılan orantısız zamlar sonrası kara kara düşündüklerini söyleyen esnaf, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"Kiralarımıza yüzde 200'e varan zamlar yapılmaya çalışılıyor"

Yeni yılla birlikte iş yeri kirasına fahiş zam yapılmaya çalışıldığını söyleyen Münir Cantimur isimli vatandaş, "Şu an yüzde 200 artan ürün ve personel maliyetlerimiz var. Bunun yanı sıra bir de iş yeri sahiplerimiz bize baskı yapmaya başladı. Kiralarımıza yüzde 200'e varan zamlar yapılmaya çalışılıyor. Tüm esnaf komşularımız aynı durumda" dedi.

"Normalde TEFE-TÜFE'ye göre zam yapılması gerekiyor"

Nilgün Kaş isimli mağaza sorumlusu ise "Normalde TEFE-TÜFE'ye göre zam yapılması gerekirken bizlere yüzde 200'lere varan kira zammı yapılmaya çalışıyorlar. Bu konuda iş yeri sahiplerine gerekli denetimler yapılarak yaptırım uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İşverenler bu durumda maliyeti düşürmek için işçi çıkarmak zorunda kalıyor"

Zeki Babacan isimli bir başka mağaza müdürü de, "Mülk sahiplerinin esnafa yönelik yüzde 100-200'leri bulan kira artışları bizleri mağdur ediyor. İşverenler bu durumda maliyeti düşürmek için işçi çıkarmak zorunda kalıyor. Neredeyse bütün esnaflar bu konuda sıkıntı yaşıyor. Bizim tek talebimizi kiraların devletin belirlediği oranlara göre yapılmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep, kiracı, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş Yeri Kiralarına Yapılan Orantısız Zamlar Kiracı Esnafı Bezdirdi - Son Dakika


10:51
Show TV'nin yeni dizisi Bahar'dan ilk fragman yayınlandı Show TV'nin yeni dizisi Bahar'dan ilk fragman yayınlandı
10:43
Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı
10:19
Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15
Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor! Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01
Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı

Son Dakika
10:51 Show TV'nin yeni dizisi Bahar'dan ilk fragman yayınlandı
10:43 Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı
10:19 Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15 Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01 Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:57:24. #1.13#
SON DAKİKA: İş Yeri Kiralarına Yapılan Orantısız Zamlar Kiracı Esnafı Bezdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement