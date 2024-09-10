Papağan Messi Esnafın Maskotu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Papağan Messi Esnafın Maskotu Oldu

Geniş Video İzle

Osmaniye'de telefon aksesuarı satan Murat Bölükbaşı'nın iş yerine götürdüğü sultan papağanı 'Messi', esnafın maskotu haline geldi. Messi'nin evde evin çocuğu, iş yerinde çırağı olduğunu söyleyen Bölükbaşı, her zaman yanında olmasından ve çarşı esnafı tarafından sevilmesinden memnun olduğunu belirtti.

10.09.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş yerine götürdüğü papağanı "Messi" esnafın maskotu oldu

OSMANİYE - Osmaniye'de telefon aksesuarı satan Murat Bölükbaşı'nın iş yerine götürdüğü sultan papağanı "Messi", esnafın maskotu haline geldi.

Osmaniye çarşı merkezinde yıllardır telefon aksesuarı satışı yapan Murat Bölükbaşı'nın hayvanlara olan sevgisi küçük yaşlarda başladı. Bu zamana kadar birçok evcil hayvan besleyen Bölükbaşı 15 ay önce sahiplendiği ve "Messi" adını verdiği sultan papağanını yanından hiç ayırmıyor. Sabah birlikte iş yerine gelip, akşam iş yerini birlikte kapatıp eve gidiyorlar. Tüm gününü Bölükbaşı'nın omzunda geçiren "Messi" ise çarşı esnafı tarafından da çok seviliyor.

Messi'nin evde evin çocuğu, iş yerinde çırağı olduğunu söyleyen Murat Bölükbaşı, "Bu kızımızın ismi Messi, yaklaşık 15 aydır bende. Büyüttük evin bireyi yaptık, evimizin kızı yaptık. Beraberiz bütün gün evde evin çocuğu, iş yerinde benim çırağım, devamlı beraberiz. Eve giderken bisikletle gidiyorum omzumda gider, devamlı omzumda götürüyorum. Normalde tasması yoktu, şimdi var bir ay önce bir arkadaşımız sağ olsun, komşumuzun yüzünden hayvan korkudan kaçtı. Bulana kadar canım çıktı, buldum ondan sonra tasmasını taktım ve evin içinde ve iş yerinde tasmasız dolaşıyor. Dışarıda tasmasını takıyorum, çünkü dışarıda müdahale de çok oluyor. Araba kornasından çok korkuyor, ürküyor. Kaçıp gitmesi problem değil, açlıktan ölür diye korkuyorum. O yüzden tasmayı takıyorum kimse yanlış anlamasın hayvana eziyet kesinlikle yok, bu benim için çok kıymetlim. Benim evladım gibidir o yüzden çok seviyorum kendisini, her zaman yanımda olması istiyorum. Benim ve esnaf arkadaşlarımın maskotu oldu burada herkes elden ele dolaştırıyor. Çocuklar gelip burada fotoğraf çekiyorlar ben de bundan çok memnun oluyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Murat Bölükbaşı, Osmaniye, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Papağan Messi Esnafın Maskotu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:39:31. #1.13#
SON DAKİKA: Papağan Messi Esnafın Maskotu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement