İş Yerleri İçin Yeni Defter Zorunluluğu - Son Dakika
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İş Yerleri İçin Yeni Defter Zorunluluğu

İş Yerleri İçin Yeni Defter Zorunluluğu

1 işçi çalıştıran tüm işyerleri, 2025'ten itibaren 'Tespit ve Öneri Defteri' bulunduracak.

04.03.2025 15:02
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İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak; bina görevlisi çalıştıran site ve apartmanlar dahil en az 1 çalışanı bulunan tüm işyerlerinin 'Tespit ve Öneri Defteri bulundurma zorunluluğunun başladığını bildirdi.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak yaptığı açıklamada; "Bünyesinde bina görevlisi çalıştıran site ve apartmanlar da dahil en az 1 çalışanı bulunan tüm işyerlerinin 01.01.2025 tarihinden itibaren 'Tespit ve Öneri Defteri' bulundurma zorunluluğu başlamıştır. Tespit ve Öneri Defteri; İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, her işyeri için ayrı olan bir defterdir. Defterin taşıması gereken özellikler ve yükümlülükler 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nin 4. ve 7. maddesinde tanımlanmıştır. Yönetmeliğe göre özetle defter; seri numaralı ve bir asıl, iki kopyalı (oto kopili) düzenlenmiş olmalıdır. Kopya sayfaları yırtılabilir olmalıdır. İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noter tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylatılmalıdır. Bu kapsamda belirtildiği üzere ilgili defter onayı ücret karşılığında herhangi bir noter aracılığıyla yaptırılabileceği gibi ücretsiz olarak il müdürlüğümüze de yaptırılabilecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İş Yerleri İçin Yeni Defter Zorunluluğu - Son Dakika

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