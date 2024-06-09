İsa Gün, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Yerel

İsa Gün, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Seçildi

Bugün yapılan Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda İsa Gün başkanlığa seçildi. İsa Gün, seçim sonrası yaptığı açıklamada, Kayseri ilinde yaşayan Sivaslı hemşehrilerine hizmeti kendilerine misyon edindiklerini belirtti ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

09.06.2024 20:57
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Bugün yapılan Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda İsa Gün başkanlığa seçildi.

Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimlerin ardından başkanlığa seçilen İsa Gün yaptığı açıklamada; "Bu minvalde oylarını bize veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İlçe ve köy dernek başkanlarımızla birlik ruhunu sağlayıp Kayseri ilinde yaşayan Sivaslı hemşehrilerimize hizmeti kendimize misyon etmiş bulunmaktayız. Yeni yönetim kurulumuza başarılar dileyerek saygı ve hürmetler dilerim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsa Gün, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika

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