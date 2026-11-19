İscehisar Müftülüğünün 38. Gençlik Buluşması'nda gençlere tevbe ve kibir anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Müftülükçe düzenlenen 38. Gençlik Buluşması'nda Hz. Adem ve Havva'nın hayatı üzerinden tevbe ve kibir ele alındı. Gençlere kibir ve asabiyetten uzak durmaları tavsiye edilirken, Hz. Adem'in tevbesinin örnek alınması gerektiği ifade edildi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Müftülük tarafından 38'inci Gençlik Buluşması düzenlendi.
Programda Hz. Adem ve Havva'nın hayatı üzerinden tevbe, kibir ve günah kavramları ele alındı. Sohbette, Hz. Adem'in yaptığı hatanın ardından tevbe ederek sorumluluğunu kabul etmesinin örnek alınması gerektiği ifade edildi. Gençlere ayrıca kibir ve asabiyetten uzak durmaları yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Çay sohbeti eşliğinde gerçekleştirilen program, sohbet ve duaların ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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