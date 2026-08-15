Işıklar Bozyer Göleti\'nde Su Kaçakları Sorunu

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce milyonlarca lira harcanarak inşa edilen Işıklar Bozyer Göleti'nin, "yapım hataları ve gövdesindeki sızıntılar" nedeniyle bir türlü tam kapasiteye ulaşamadığı iddia edildi. Hava sıcaklığının etkisini artırdığı bölgede, gölete giren suyun kaçaklar nedeniyle dereye aktığı öne sürülürken, yerel üreticiler yaşanan duruma tepki gösterdi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce büyük umutlarla inşa edilen Işıklar Bozyer Göleti'ndeki su kaçakları, üreticileri zor durumda bırakıyor. Göletteki sızıntılar nedeniyle suyun boşa aktığını ve yeterli sulama yapılamadığını belirten üreticiler, bu durumun zeytin ve tütün üretimini olumsuz etkilediğini ifade ederek, DSİ ve Sulama Birliği'nden sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

2 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİNİN SULANMASI HEDEFLENİYORDU

2015 yılında 9 milyon 800 bin lira maliyetle hayata geçirilen Işıklar Bozyer Göleti, temelden 29 metre yüksekliği ve 950 bin metreküp su depolama hacmiyle planlandı. Göletin tam kapasiteyle çalışması durumunda Işıklar, Geyre, Güzelbeyli, Ataköy ve Palamutçuk mahallelerindeki toplam 2 bin dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyordu ancak bölgenin eski muhtarlarından Mustafa Girgin, gölette yaşanan sorunların yıllardır devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Göletin yapımında naylon serildi ve üzerine iş makineleriyle çalışma yapıldı. Kepçeler naylonun üzerinde gezdirildiği için naylonun zarar gördüğünü ve delindiğini düşünüyorum. Bugün gölette ciddi bir su kaçağı var. Bu kaçak yıllardır devam ediyor ancak DSİ tarafından onarılmıyor. Nazilli Sulama Birliği su satıyor ama göleti kapattılar. Gölette yeterli miktarda su bulunurken neden kapattılar? Eskiden göletler 15 Nisan'da açılırken son iki yıldır 15 Haziran'da açılıyor. Geçen yıl gölette biriken su yaklaşık bir ay içerisinde tükendi.

"GÖLETTEKİ KAÇAK NEDENİYLE SU GÜNLERCE BOŞA AKTI"

Benim zeytinliklerim var. Suyun yetersiz kalması nedeniyle zeytinlerim kurudu ve ciddi zarar gördüm. DSİ'den buranın yapılmasını istiyorum. Bu yıl ise kış aylarında ve sonrasında çok fazla yağış oldu. Gölete giren su miktarı, kaçak olmasaydı yaklaşık iki yıl yetecek kadar olabilirdi. Hatta bu yıl gelen suyun üç göleti doldurabilecek miktarda olduğunu düşünüyorum. Ancak göletteki kaçak nedeniyle su günlerce boşa aktı. Daha dün göleti ölçerken dahi suyun taştığını gördük. Bu kadar su varken göletin kapatılmasının gerekçesini anlamıyoruz. Göletin yapımında DSİ mühendisleri naylon döşedi ancak sonrasında yeterince takip edilmedi. Buranın araştırılmasını ve gerekenin yapılmasını istiyorum."