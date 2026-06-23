İskenderun'da Apartman Yangını

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçedeki Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede diğer evlere sıçramadan söndürdü. Evde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.