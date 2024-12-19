Hatay'ın İskenderun ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi okulunda inşaat çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları sürüyor. İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) okulunda inşaat çalışmaları sürüyor. İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, okul inşaatında çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. - HATAY
Son Dakika › Yerel › İskenderun'da Bilim ve Sanat Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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