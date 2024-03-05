Hatay\'da 17 katlı apartman için yargılama süreci başladı

Yerel

Asrın felaketinde 14 kişiye mezar olan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers Apartmanı için yargılama süreci başladı. Apartmanın deprem öncesinde vatandaşlara İskenderun sahilindeki gökdelen olarak satıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybetmişti. Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan 17 katlı MCG Towers apartmanında 14 kişi hayatını kaybetmişti. Afette yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınmıştı. İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, zemin ustabaşıları; Abdülhamit B., Ali C., firma sahibi Ferhat S., inşaat yetkilileri Ali Cemil A, Hikmet Y. ile başka bir suçtan cezaevinde bulunan şirket sahibi Mehmet Coşkun G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi. Duruşma sonrası apartmanda yakınlarını kaybedenler, açıklamaya yaparak sorumluların cezalandırılmasını istedi.

17 katlı binanın İskenderun'da sahilinde gökdelen denilerek pazarlandığını ifade eden Süheyl Sümbültepe isimli vatandaş, "Hatay'da depremde ölen ailelilerimizin neden öldüğünü araştırmak için 1 yıldır kanla canla mücadele ediyoruz. 1 yıldır statik ve mimari projelerin bizlerle paylaşılmamasına rağmen yapı denetim firmasının neyi nasıl yaptığını mahkemeye sunmamasına rağmen dedektif gibi bu süreci inceleyerek bu binanın neden yıkıldığını araştırıyoruz. Kaldı ki İskenderun sahiline yakın gerek 2. kısım da bulunan İskenderun sahilinde gökdelen diye pazarlanan bu binanın yarısı gece yaşanan deprem de yıkıldı. İkinci depremde 12 saat sonra diğer yarısı yıkılan ve statik proje ucubesi olduğu göz göre göre görülürken mahkeme başkanımız maalesef tutuklama kararı çıkartmadı. 31 Mayıs'ta gireceğimiz davada bu delillerden başka bir delil yokken o kadar delille beraber teknik üniversite raporlarının doğru bir şekilde incelenmesi talep ediyoruz" dedi.

"Deniz manzarası açmak ve maliyeti düşürmek için kiriş yapmamışlar"

Avukat Bülent Akbay ise, "Bu bina temel atmasından, zemininden bitimine kadar her şeyi yanlış yapılan bir bina, bunu da belgeleyebiliyoruz. Örneğin 3. ve 4. kattan sonra bu bina kaçak yapılmaya devam ediliyor. Yapı kullanım alınmadan içinde insanların yapılmasına izin veriliyor. Söz konusu eksiklikler kabul edilebilir değil. Örneğin deniz manzarası açmak ve maliyeti düşürmek için kiriş yapmamışlar" ifadelerini kullandı. - HATAY