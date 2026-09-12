İskenderun sahilinde tekne turları yeniden başladı, 3 yıl sonra ilk denizci dümen kırdı

HATAY (İHA) – Hatay'da depremde ağır hasar alan İskenderun sahili, gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte yeniden hayat buldu. Deprem sonrası teknesini bağlayacak alan bulamayan Ali Mansuroğlu, yenileme çalışmaları sonrası teknesiyle birlikte yeniden denize açılarak tekne turları düzenlemeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde sahil şeridinde meydana gelen çökme ve ağır tahribatın ardından yapılan altyapı çalışmalarıyla çehresi değişen İskenderun ilçesinde, hayat normale dönmeye devam ediyor. Yıkımın ardından teknelerini bağlayacak yer dahi bulamayan bölge denizcileri, yeni alanların tahsis edilmesiyle rotalarını yeniden maviye kırdı. 34 yaşındaki depremzede Ali Mansuroğlu, 30 kişilik teknesiyle İskenderun Körfezi'nde düzenlediği turlarla hem geçimini sağlıyor hem de zor günleri geride bırakmaya çalışan vatandaşların stresi atmasına vesile oluyor.

"Kıyılar tahrip olunca 3 yıla yakın denize hasret kaldık"

15 yaşından bu yana denizlerde olduğunu ve usta-çırak ilişkisiyle Levent Kaptan'ın yanında yetiştiğini belirten Ali Mansuroğlu, deprem gecesi ve sonrasında yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Eskiden Anıt bölgesine yanaştıklarını ancak felaket sonrası kıyıdaki tahribat nedeniyle uzun süre denize açılamadıklarını belirten Mansuroğlu, "Bayağı bir etkilenme oldu, çok zor bir süreçten geçtik. Depremden sonra kıyılarda taşlar ve yıkıntı olduğu için hiçbir yere yanaşamadık. Yaklaşık 3 yıl boyunca teknemizi bağlayacak yer bulamadık. Sağ olsun başkanımız bize bu yeni yeri verdi, şimdi buraya yanaşıyoruz. Şu an İskenderun sahilinde bu işi yapan tek denizci biziz" dedi.

"Gaziantep ve Osmaniye'den gelen misafirlere moral oluyoruz"

İskenderun sahilinin yenilenmesiyle birlikte çevre illerden gelen ziyaretçilerin de tekneye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Mansuroğlu, "Gaziantep'ten, Osmaniye'den gelen misafirlerimiz var. Yarım saatlik turlar düzenliyoruz. Açıktan gidip kıyı şeridinden geri dönüyoruz. Kişi başı 250 lira alıyoruz. Uzun süre çalışamadığımız için insanlar bizi yeni yeni görmeye başladı. Yeni yeni gelip biniyorlar, oynuyorlar, eğleniyorlar" ifadelerini kullandı.

"Acıları unutturmak için dümen kırıyoruz"

İskenderun'un tanıtımına katkı sunarken vatandaşlara psikolojik destek de sağladıklarını ifade eden Mansuroğlu, "İskenderun sahilini gezdirerek hem şehrimizi tanıtıyoruz hem de insanlara bir değişiklik sunuyoruz. Depremi yaşamış hemşehrilerimizin bir nebze olsun o acıları unutması, moral bulması için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.