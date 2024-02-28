İskilip Belediye Başkanı\'na hakaret ve tehdit iddiası

ERKAN KARACA
Çorum'un İskilip ilçesinde taksicilik yapan Yılmaz Özel, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün telefonda kendisine hakaretler ettiğini, 5 kişiyle arabasının sol aynasını kırdığını ileri sürdü. Sülük hakkında suç duyurusunda bulunan Özel, "Karakolluk olduk. Daha sonra da gece birkaç kişi beni tehdit etti" dedi. İskilip Belediyesi ise Özel'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Çorum'un İskilip ilçesinde taksicilik yapan Yılmaz Özel, öncelikle "yol düzenlemesi" gerekçe gösterilerek durağının kaldırıldığını ardından çalıştığı yere belediye tarafından dubalar yerleştirildiğini söyledi. Şikayetlerini iletmek için İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'le görüşmek istediğini, ancak görüşemediğini sonrasında Sülük'ün babası ile görüşerek sorununu aktardığını belirten Özel'in iddiaları şöyle:
"Ben İskilip Şeyh Muhittin Caddesi'nde 34 yıldır Yılmaz Taksi olarak ikamet ettiğim durağımı 2010 yılında belediye kaldırdı. 2010 yılından 2024 yılına kadar da duraksız olarak çalışıyordum. Dün ben yokken arabamın yerine duba çakmış dubaları ben kaldırmadım ondan sonra gittim kendisiyle görüşmek istedim. Randevu da vermedi. Akşam da bana telefon etti o bana WhatsApp üzerinden küfür etti. Ondan sonra geldi arabamı 5 kişiyle birlikte Ali Sülük beyefendi aynamı kırdı. Ondan sonra da karakolluk olduk. Daha sonra da gece birkaç kişi beni tehdit etti. O 'WhatsApp'taki yazılarını kaldır' diye bende kaldırdım ondan sonra. Arabamdaki hasarın faturasıyla birlikte mahkemeye sunacağım. Suçumuz ne ise onu öğrenelim, cezamız ne ise onu öğrenelim diyoruz. Öğrenemiyoruz. Adam ne randevu veriyor ne görüşüyor. Direkt geldi arabamı bu hale getirdi. Emniyette gittim, emniyette ifademizi verdik. Şikayetçiyim. Ali Sülük kendisi aradı WhatsApp'tan iki sefer. Ali Sülük 'babama gitmişsin' dedi. Ben de 'evet gittim' dedim. 'Babamla küfürleştiniz mi' dedi. 'Hayır' dedim. Babamla küfürleşmişsin ya dedi. Bende küfürleşmedim dedim bana çok ağır hakaretler etti. Ben de aynısını sana geri iade ediyorum dedim. 5 dakika sonra 5 kişiyle geldi arabamı bu hale koydu. Ondan sonra sabahleyin Facebook üzerinden 'babama uzanan elleri ben kendi ellerimle kırarım' gibi yayın yapmış."
Özel, "Öbürlerini tanımıyorum. Onları tanımıyorum. Bu sabah yine 4 tane zabıta gönderdi. Tamamen sen buradan çekil evinin önünde taksicilik yapacaksın görürsek sana ceza yazarız dediler. Bana ihbar tutanağı verdiler. Ben de bu halle geldim. Parasal cezamızı da belediye meclis toplantısında ne çıkarsa onu kesecekler. Zabıtalar biz emir kuluyuz. Verilen emri uyguluyoruz. Sadece verilen emri uyguluyoruz sen burada durmayacaksın dediler" ifadelerini kullandı.
"DURAĞI TRAFİK GÖRÜŞ AÇISINI İŞGAL ETTİĞİ İÇİN KALDIRDIK"
İskilip Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"26 Şubat 2023 tarihinde Yeni Cami Mahallesi Şeyh Muhittin caddesi, Şeyhyavsi köprüsü yanında bulunan korsan taksi durağı, trafik görüş açısını ve yaya kaldırımını işgal ettiği için, belediyemize gelen şikayetler ve talepler üzerine zabıta ekiplerimiz çalışma başlatılmışlardır. Kaldırım kenarına yapılan duba çalışması ve resmi olmayan levhaların kaldırılması sonucunda, ticari taksi sahibi Yılmaz Özel, belediyemiz sekreterlik sabit numaramızı arayarak hem belediye başkanımız Ali Sülük beyefendiye ve çalışanımız sekreter hanıma hakaret ve küfürler ederek tehditler yağdırmıştır. Bu konuşmanın ardından Belediye Başkanımız Ali Sülük'ün babası Mehmet Sülük beyin iş yerine giderek sökülen tabelaları fırlatıp hakaret, kışkırtma ve tehditlerine devam etmiştir. Bunun üzerine Belediye Başkanımız Ali Sülük, Yılmaz Özel'i aradığında telefonu açar açmaz kendisine de telefonda küfür, tehdit, hakaret ve ağır ithamlarda bulunmuştur. Ayrıca sözde taksi durağının olduğu yere Belediye Başkanımız Ali Sülük'ü çağırıp olayı siyasi boyuta taşımaya çalışmıştır."
Son Dakika › Yerel › İskilip Belediye Başkanı'na hakaret ve tehdit iddiası - Son Dakika
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