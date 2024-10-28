İskilip\'te Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu Yoğun İlgi Gördü

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İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen bisiklet turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" gerçekleştirildi. İskilip Kaya Mezarları yanından Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci'nin starıyla başlayan bisiklet turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikler çerçevesinde düzenlenen bisiklet turunun ardından konuşma yapan Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci, birlik ve beraberlik mesajları verdi. - ÇORUM