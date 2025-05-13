İskilip\'te Kalp Krizi Nedeniyle Genç Belediye Personeli Hayatını Kaybetti

Çorum'un İskilip ilçesinde belediye personeli olarak görev yapan 34 yaşındaki belediye personeli kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

İskilip Belediyesi'nde görev yapan 34 yaşındaki, 2 çocuk babası Yusuf Anıl Anaç, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Anaç yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. İlçe halkını yasa boğan Anaç'ın cenazesi, İskilip Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından ikindi namazına müteakiben Çarşı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Hacıkarani Mezarlığı'na defnedilecek.

Vefat eden belediye personelinin üzüntü ve acısını dile getiren İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, "Canımız, evladımız Yusuf Anıl'ı ikindi namazının ardından sonsuzluğa uğurlayacağız. Yüreğimizde derin bir acı, tarifsiz bir boşluk var Kabri nurla dolsun, mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve belediye çalışanlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi. - ÇORUM