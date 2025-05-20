İŞKUR’dan Desteklenen Girişimciler Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Yerel

İŞKUR’dan Desteklenen Girişimciler Ziyaret Edildi

İŞKUR’dan Desteklenen Girişimciler Ziyaret Edildi

İş Kurumu, başarılı girişimcileri ziyaret ederek projelerin hayata geçirilmesini inceledi.

20.05.2025 18:47
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Türkiye İş Kurumu Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve beraberindeki heyet, "Kendi işini kurma projesi" kapsamında başarılı girişimcileri ziyaret ederek, desteklenen projelerin hayata geçirilmesini yerinde inceledi.

İlk ziyaret, Hınıs Bellitaş Köyü'nde kendi işini kurarak küçükbaş hayvan işleriyle uğraşan ve üretime katkı sağlayan Ersin Küçüker'e gerçekleştirildi. İl Müdürü Mutlu, Küçüker'in azmi ve emeğini takdir ederek başarılarının devamını diledi. Küçüker ise İŞKUR'un sunduğu destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu fırsatın kendisine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Heyetin bir sonraki durağı Hınıs Merkez'de faaliyet gösteren Sakine Yıldız'ın kurduğu halı yıkama atölyesi oldu. Hayallerini gerçeğe dönüştüren Yıldız, engelleri aşarak kendi işinin sahibi olmanın haklı gururunu yaşarken, İŞKUR'un sağladığı desteğe içtenlikle teşekkür etti. İl Müdürü Mutlu ve beraberindeki heyet, Yıldız'ın girişimcilik başarısını takdir ederek, moral ve motivasyonlarını artırmak adına anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Son olarak, Horasan'da erkek kuaförlüğü yaparak kendi işini kuran engelli girişimci Davut Çelik ziyaret edildi. Çelik'in azmi ve başarısı büyük takdir toplarken, İl Müdürü Mutlu, Çelik'in girişimciliğini övgüyle karşılayarak teşekkürlerini sundu.

İl Müdürü Abdulkadir Mutlu girişimciliğin önemine vurgu yaparak, "Girişimcileri destekleyerek ekonomiye kazandırdığı bu projeler, iş kurma hayali olan bireylerin önünü açıyor, toplumda üretkenliğin ve ekonomik bağımsızlığın güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu tür anlamlı çalışmalar, hem girişimcilerin hem de toplumun yararına önemli bir adım olarak öne çıkıyor" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İŞKUR’dan Desteklenen Girişimciler Ziyaret Edildi - Son Dakika

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