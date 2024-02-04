 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Bakan Işıkhan ve Genel Müdür Güneş'i Karabük'e davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Bakan Işıkhan ve Genel Müdür Güneş'i Karabük'e davet etti

İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Bakan Işıkhan ve Genel Müdür Güneş\'i Karabük\'e davet etti

İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Antalya'da düzenlenen istişare toplantısında görüştüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'i Karabük'e davet etti. Karabük İŞKUR Müdürü Sarıçam, kentteki çalışmalar hakkında bilgi vererek Bakan Işıkhan ve Genel Müdür Güneş'i Karabük'e geleceklerine dair söz aldı.

04.02.2024 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Antalya'da düzenlenen istişare toplantısında görüştüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'i Karabük'e davet etti.

İŞKUR ve SGK İl Müdürleri İstişare Toplantısı Antalya' da düzenlendi.

Toplantıya katılan Karabük İŞKUR Müdürü Ferhat Sarıçam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile görüştü.

Karabük'teki çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıçam, Bakan Işıkhan ve Genel Müdür Güneş'i Karabük'e davet etti.

Bakan Işıkhan, kentteki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek Karabük'e geleceğine dair söz verdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Karabük, Sarıçam, Güneş, İŞKUR, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Bakan Işıkhan ve Genel Müdür Güneş'i Karabük'e davet etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 19:28:34. #1.13#
SON DAKİKA: İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Bakan Işıkhan ve Genel Müdür Güneş'i Karabük'e davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement