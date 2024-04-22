İŞKUR Kayseri\'de Engelli ve Eski Hükümlülere İş Kurma Projesi Başvuruları Başladı

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İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak; 2024/ 2. Dönem Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Proje başvurularının başladığını söyledi.

Destekler ile ilgili bilgiler veren İl Müdürü Ayşe Ak; "Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili komisyona sunulmak üzere 2024/2. Dönem Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Proje başvuruları başlamıştır. Bu çerçevede projesi kabul edilen engelli kişilere 400 bin TL'ye kadar eski hükümlü kişilere ise 300 bin TL'ye kadar fatura/belge karşılığında hibe desteği verilecektir. Engelli kendi işini kurma proje başvuruları 07 Haziran 2024 tarihi saat 23: 59'a kadar sadece e-devlet üzerinden alınacak olup posta, kargo vb. başvurular kabul edilmeyecektir. Eski hükümlü başvuruları Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 07 Haziran 2024 mesai bitimine kadar şahsen yapılacaktır. Diğer proje başvurular ise istenilen belgelerle birlikte İl Müdürlüğü'ne şahsen veya posta ile 07 Haziran 2024 mesai bitimine kadar yapılabilecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ