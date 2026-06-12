Gaziantep'te yerleşim yerinde yılan paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te yerleşim yerinde yılan paniği

Gaziantep\'te yerleşim yerinde yılan paniği
12.06.2026 10:29  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinin ekmek sandığına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin özel aparatlarla yaptığı titiz çalışma sonucu yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinin ekmek sandığına giren yılan, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülmeye başlanan yılanlar vatandaşa korku dolu anlar yaşatıyor. Son olarak Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinin ekmek sandığına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.

Özel aparatlarla yakalandı

Kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayan vatandaşlar, durumu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese gelen itfaiye personeli, yılanı yakalama aparatları kullanarak özel bir teknikle hayvana zarar vermeden kıskıvrak yakaladı.

Doğal yaşam alanına geri salındı

Çuvala konularak bulunduğu yerden çıkarılan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yerleşim yerlerinden uzak, kırsal bir bölgede yeniden doğaya salındı. Yılanın çıkarılmasıyla rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Vatandaşlar son günlerde yılan ve kene görülme vakalarında artış olduğunu belirterek belediyeye ilaçlama çağrısı yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Ekmek, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te yerleşim yerinde yılan paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Baturay Kansu Çelik Baturay Kansu Çelik:
    en azından yılanı öldürmediler ?? esenlikle doğaya geri salması iyi oldu ?? ama devlet bu tür haşaratlar için ilaçlama yapsa biraz rahat etsek ya ?? 0 0 Yanıtla
  • Nilay Cerit Nilay Cerit:
    ya ekmek sandığına girmiş bi yılan çıksa nasıl panikler insanlar haha ama yani ortalama vatandaş ne yapıcak işte itfaiye çağır sonra da çıkmazsa evden mi ayrılıcak 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız Ahmet Yıldız:
    vay be bu havaların sıcaklığı yüzünden böyle şeyler oluyo artık komşu da söyledi geçen gün onun bahçesinde bi tane gördüğünü itfaiye eleştiri yok tabi iyi yapıyo işini de buralar başına iş açıyo 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

10:47
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:04:29. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te yerleşim yerinde yılan paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.