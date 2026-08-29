İslahiye'de Okul Yenileme Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslahiye'de Okul Yenileme Projesi

İslahiye\'de Okul Yenileme Projesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denetimli serbestlik yükümlüleri, okulların bakım ve boya işlemleriyle eğitim ortamlarını iyileştirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında okulların bakım ve boya işlemleri yapıldı. Yenilenen okulların önceki ve sonraki halleri ise dikkat çekti.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile İslahiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde anlamlı bir kamu hizmeti çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler, ilçedeki okulların bakım ve boya işlerinde görev aldı. Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine katkı sunan yükümlüler, sınıf ve ortak kullanım alanlarını boyayarak eğitim ortamlarının daha temiz ve düzenli hale gelmesini sağladı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla okulların görünümü büyük ölçüde değişirken, önceki ve sonraki görüntüler arasındaki fark dikkat çekti. Yapılan boya ve bakım çalışmalarıyla eğitim kurumlarının daha renkli ve ferah bir görünüme kavuştuğu görüldü. Yetkililer, bu tür kamu hizmeti çalışmalarının hem topluma katkı sağladığını hem de denetimli serbestlik sürecindeki yükümlülerin sorumluluk bilincinin geliştirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İslahiye'de Okul Yenileme Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
Fidan hoca gözaltına alındı Fidan hoca gözaltına alındı
Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek’te Putin ile görüşecek Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek'te Putin ile görüşecek
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Volkswagen Osnabrück’te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Osnabrück'te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

17:33
“Fidan Hoca“ tutuklandı
"Fidan Hoca" tutuklandı
17:09
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif İnek önerdi
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi
17:04
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
16:36
Fenerbahçe’de Talisca şoku Samsunspor maçında yok
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok
16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 18:17:07. #7.12#
SON DAKİKA: İslahiye'de Okul Yenileme Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement