Islak Mayo Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Islak Mayo Sağlığı Tehdit Ediyor

28.06.2026 09:28
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Prof. Dr. Uyanık, ıslak mayo ile kalmanın vajinal enfeksiyon riskini artırdığını uyardı.

Yaz aylarında deniz ve havuz keyfi yaparken en sık yapılan hatalardan biri olan ıslak mayo ile uzun süre kalmak, kadın sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık, ıslak mayo ile beklemenin vajinal enfeksiyonlara davetiye çıkardığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Havuz ya da denizden çıkar çıkmaz değişim yapıp kuru yedek mayo kullanmak enfeksiyonları azaltacağını belirten Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık, "Havuz veya denizden çıktıktan sonra ıslak mayo ile kalmak, vajinal bölgede nemin artmasına neden olur. Bu da mantar ve bakteriyel enfeksiyonların çoğalması için uygun bir ortam oluşturur. Özellikle yaz aylarında artış gösteren vajinal enfeksiyonlar, akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma ve cinsel ilişki sırasında ağrı gibi şikayetlerle kendini gösteriyor" dedi.

Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık, enfeksiyonlardan korunmak için dikkat edilmesi gereken bazı hijyen kurallarını ise şöyle sıraladı;

"Deniz veya havuz sonrası mutlaka kuru mayo veya bikini giyilmelidir. Genital temizlik önden arkaya doğru yapılmalı, böylece makat bölgesindeki bakterilerin vajinaya taşınması önlenmelidir. Günlük iç çamaşırı değişimi ihmal edilmemeli, gerekirse günde birkaç kez değiştirilmelidir. Pamuklu, hava alan iç çamaşırları tercih edilmeli ve mümkünse ütülenmelidir. Parfümlü sabun, deterjan ve kozmetik ürünlerden uzak durulmalıdır. Genital bölge tüy temizliğinde jilet yerine ağda ya da lazer epilasyon gibi yöntemler tercih edilmelidir. Parfümlü ürünlere dikkat."

"Her bireyin cilt yapısı farklıdır. Parfümlü ürünler ciltte tahrişe neden olarak enfeksiyona zemin hazırlayabilir. Yaz aylarında kadınlar bu konuda çok daha dikkatli olmalı," ifadelerini kullanan Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık, hijyen kurallarına uyulduğu takdirde vajinal enfeksiyonların büyük ölçüde önlenebileceğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sağlık, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Islak Mayo Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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