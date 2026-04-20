İslamabad'da Güvenlik Önlemleri Artıyor

Pakistan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin İran'ın ikinci tur görüşmelere katılma planının olmadığını açıklamasına rağmen yapılması planlanan ikinci tur görüşmeleri öncesi başkent İslamabad'da güvenlik önlemleri arttırdı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International, ABD-İran barış görüşmelerinin ikinci turunun pazartesi günü İslamabad'da yapılmasının beklendiğini duyurmuştu. İkinci tur görüşmeleri merakla beklenirken; İran, Tahran heyetinin görüşmelere katılacağını açıklayan Pakistan tarafını yalanlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün Pakistan'da yapılması öngörülen ABD ile ateşkes müzakerelerinin ikinci turuna ilişkin "Şu anda, bir sonraki müzakere turu için bir planımız yok" ifadelerini kullanarak, Tahran yönetiminin bugün Washington ile masaya oturmayacağını bildirdi. Tahran yönetiminin açıklamasından önce Pakistan tarafı, planlanan görüşmeler öncesi kentte önlemleri arttırdı. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı kentte, on binden fazla polis görevlendirildi ve şehir genelinde 600'den fazla kontrol noktası kuruldu. Yetkililer, Nur Khan Hava Üssü ve İslamabad Uluslararası Havalimanı çevresindeki bazı hassas bölgelerin kapatılacağını duyurdu.

İnsansız hava araçlarının uçuşu tamamen yasaklandı. Yetkililer, bu önlemlerin üst düzey yabancı heyetleri taşıyan uçakların güvenliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti. Yüksek güvenlikli Kırmızı Bölge ve diğer önemli güzergahlarda trafik kapatılırken, kentte toplu taşıma askıya alındı.

İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yürütülen müzakerelerin ilk turu, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in başkanlığında yapılmış ve toplam 21 saat sürmüştü. Serena Oteli, müzakerelerin ilk turuna ev sahipliği yapmıştı. - İSLAMABAD