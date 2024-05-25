İsmail Çakmak, sahiplendiği kuzuyla sıra dışı bir bağ kurdu - Son Dakika
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İsmail Çakmak, sahiplendiği kuzuyla sıra dışı bir bağ kurdu

İsmail Çakmak, sahiplendiği kuzuyla sıra dışı bir bağ kurdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan İsmail Çakmak, bir ay önce sahiplendiği kuzu ile baba-oğul gibi bir ilişki kurduğunu söyledi. İki aylık olan kuzu, Çakmak'ın peşinden hiç ayrılmıyor ve nereye giderse onu takip ediyor. Çakmak, kuzusuna olan sevgisini dile getirerek, büyüdüğünde nasıl ayrılacaklarını bilemediğini ifade etti.

25.05.2024 13:23
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan İsmail Çakmak, bir ay önce sahiplendiği kuzu ile sıra dışı bir bağ kurdu. İki aylık olan kuzusunun nereye gitse peşinden geldiğini söyleyen Çakmak, "Çocuk gibi besliyorum, hiç peşimden ayrılmıyor. Baba-oğul gibi olduk" diyerek kuzusuna olan sevgisini dile getirdi.

Karasu'nun İncilli Mahallesi'nde yaşayan İsmail Çakmak, Bolu'dan bir ay önce aldığı kuzusu ile kurduğu bağ ile dikkat çekiyor. Mahalle sakinlerinin sevgisini de kazanan iki aylık kuzu, Çakmak'ın peşinden bir an olsun ayrılmıyor, nereye giderse peşinden gidiyor. İsmail Çakmak, 'İpek' ismini verdiği kuzusunun doğduktan sonra annesi tarafından reddedildiğini bu yüzden sahiplendiğini belirtti.

"Baba-oğul gibiyiz, büyüyünce nasıl ayrılacağım bilemiyorum"

Çakmak, "Bir aylıkken aldım, Karasu'ya getirdim. Çocuk gibi bakmaya başladım. Baba oğul gibi gidiyoruz. Aynı çocuk gibi, bir anne nasıl çocuklarını yedirip içiriyorsa, ben de kuzuyu öyle yedirip içiriyorum" şeklinde konuştu.

"Büyüyünce nasıl ayrılacağımı bilemiyorum. Bir iki gün yanımdan hiç ayırmayınca bana alıştı. Artık yanımdan hiç ayrılmıyor. Nereye gitsem peşimden geliyor. Büyüyünce nasıl ayrılacağımı bilemiyorum. İnsanlar sevdiklerinden eninde sonunda ayrılıyor. Biz de bir gün elbet ayrılacağız. Şu an sesimi duysa bağırıyor. İsmini eşim koydu. Torunlarına 'İpek' ismini koyamayınca kuzuya koydu" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsmail Çakmak, sahiplendiği kuzuyla sıra dışı bir bağ kurdu - Son Dakika

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