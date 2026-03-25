Güneş mezarı başında anıldı - Son Dakika
Güneş mezarı başında anıldı

Güneş mezarı başında anıldı
25.03.2026 17:16  Güncelleme: 17:24
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş, ölümünün 17. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. İHA muhabiri Güneş ve diğer vefat edenler, meslektaşları tarafından unutulmadı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle birlikte yaşamını yitiren İHA muhabiri İsmail Güneş, vefatının 17'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle birlikte yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 17'inci yılında, meslektaşları tarafından yalnız bırakılmadı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürlüğü çalışanları, Güneş ve aynı helikopterde vefat eden Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ ve İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'nın mezarlarını ziyaret edip dua etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, İsmail Güneş, Güneş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güneş mezarı başında anıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Güneş mezarı başında anıldı - Son Dakika
Advertisement
