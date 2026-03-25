Güneş mezarı başında anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle birlikte yaşamını yitiren İHA muhabiri İsmail Güneş, vefatının 17'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle birlikte yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 17'inci yılında, meslektaşları tarafından yalnız bırakılmadı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürlüğü çalışanları, Güneş ve aynı helikopterde vefat eden Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ ve İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'nın mezarlarını ziyaret edip dua etti. - SİVAS