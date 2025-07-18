İsmail Hakkı Bursevi, Vefatının 300. Yılında Anıldı - Son Dakika
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İsmail Hakkı Bursevi, Vefatının 300. Yılında Anıldı

İsmail Hakkı Bursevi, Vefatının 300. Yılında Anıldı
18.07.2025 15:21  Güncelleme: 15:26
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Bursa'nın manevi mimarlarından İsmail Hakkı Bursevi, vefatının 300. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında çeşitli etkinliklerle anıldı. Bursa'daki anma etkinliğine önemli isimler katılırken, Bursevi'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Bursa'nın manevi mimarlarından biri olarak gösterilen İsmail Hakkı Bursevi, vefatının 300'üncü yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir programla anıldı.

Bursa'daki İsmail Hakkı Bursevi Camii'nde gerçekleştirilen anma programına Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Kur'an kursundaki çocuklar katıldı. Anma programında önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından Mevlid-i Şerif okundu. Manevi atmosferin hakim olduğu programda, Bursevi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf düşüncesine katkıları üzerine bilgiler paylaşıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsmail Hakkı Bursevi, Vefatının 300. Yılında Anıldı - Son Dakika

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