İspanya'da Kaybolan Mağara Bilimcileri Aranıyor - Son Dakika
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İspanya'da Kaybolan Mağara Bilimcileri Aranıyor

İspanya'nın Cantabria bölgesinde bulunan bir mağarada kaybolan iki mağara bilimcisi hala bulunamadı. 500 metre derinlikteki mağarada kayboldukları belirtilen bilimcileri arama çalışmaları devam ediyor. Mağarada yer altı nehirleri ve düşük sıcaklıkların olduğu belirtilen tehlikeli bir bölgede kaybolan bilimcilerin gece saatlerinde mağaradan ayrıldıkları ve kaza geçirmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

24.06.2024 14:56
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İspanya'nın Cantabria bölgesinde 500 metre derinlikteki mağarada kaybolan iki mağara bilimcisini arama çalışmaları sürüyor.

İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria bölgesinde bulunan bir mağaraya giden iki mağara bilimcisinden dün sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Arama kurtarma görevlisi Francisco Javier Allende, iki kişinin 500 metre derinlikteki mağarada kaybolduğunu ve İspanyol polisinin de aralarında bulunduğu 38 kişilik bir ekip tarafından arandığını söyledi. Allende, biri kadın iki mağara bilimcisinin tecrübeli olduklarını ancak mağarada yer altı nehirlerin bulunması ve özel ekipman gerektiren düşük sıcaklıkların tespit edildiği mağaranın tehlikeli olduğunu sözlerine ekledi.

Bir diğer Arama kurtarma görevlisi Miguel Gomez ise "Yanlış yöne döndüklerini ve ikinci geçide girmiş olabilirler. Ekiplerimizi gönderdik" dedi. Gomez, arama kurtarma ekiplerinin, mağara bilimcilerinin gece saatlerinde mağaradan ayrılmış ve vahşi, izole ve cep telefonlarının çekmediği bölgede bir kaza geçirmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durduklarını sözlerine ekledi. - MADRİD

Kaynak: İHA

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