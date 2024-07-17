Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan'ı ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan\'ı ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köy, belde ve ilçelere ihtiyaç durumunda destek vermeye devam ettiklerini belirtirken Kuleönü Belediye Başkanı Erdoğan da 'Ağabey belediye olarak çok hizmetiniz oldu' dedi.

17.07.2024 16:53  Güncelleme: 16:56
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan'ı ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, köy, belde ve ilçelere ihtiyaç durumunda destek vermeye devam ettiklerini belirtirken Kuleönü Belediye Başkanı Erdoğan da "Ağabey belediye olarak çok hizmetiniz oldu" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe ve beldeleri ziyaret ediyor. Başkan Başdeğirmen, ilk olarak merkeze bağlı Kuleönü beldesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete belediye başkan yardımcısı Özler Erdoğan ve Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Ergin ve İbrahim Kocabaş da eşlik etti. Başkan Başdeğirmen, Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. İlçe ve belde ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretin Kuleönü beldesine olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Erdoğan, "Siz her zaman 'Isparta Belediyesi olarak ağabey belediyeyiz. Kasaba, köy ve ilçelere hizmet götürüyoruz' dediniz. Bugüne kadar çok hizmetiniz oldu. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz. Önceki dönemde de asfalt ve diğer konularda desteğiniz oldu, teşekkür ederiz. Bundan sonra da inşallah hizmetleriniz devam edecektir. Ağabeyimizden yine bazı hizmetler noktasında taleplerimiz olacak. Yeni dönemimiz hepimize hayırlı olsun. Bu dönemde de hayırlı hizmetleri getireceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından belde ve ilçe belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduklarını, ilk ziyareti de Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan'a yaptıklarını söyledi. Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan ve belediye meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Başdeğirmen, "Vazifelerimizin önemli olduğunu, seçimlerden sonra görevimizin değerinin yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. O anlamda da biz Isparta'da sizler de kendi bölgenizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İl olarak mücavir alanı dışında demiyoruz, hizmetlerden geri bırakmıyoruz. İhtiyaç olduğu noktada köy, belde ve ilçelerimize destek vermeye devam ediyoruz. Sizlerin bağlı olduğu birim İl Özel İdare. Hizmeti oradan alıyorsunuz. Onlar da her şeyi yapıyorlar. Ama eksik bir nokta olursa Isparta Belediyesi olarak biz devreye giriyoruz. İmece usulü İl Özel İdare ve Isparta Belediyesi olarak varsa sorunu çözüyoruz, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Siz de ikinci dönem seçildiniz. Tecrübeli belediye başkanısınız. Şehrimize iş birliği ile güzel altyapılar oluşturacağımız inancındayım. Tüm arkadaşlarımıza ve sizlere hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" görüşlerinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan'a günün anısına gül tablosu hediye etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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