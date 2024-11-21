Isparta Belediyesi, Yangın Sonrası Hanife Kar'a Konteyner Ev Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Isparta Belediyesi, Yangın Sonrası Hanife Kar'a Konteyner Ev Yapıyor

Isparta Belediyesi, Yangın Sonrası Hanife Kar\'a Konteyner Ev Yapıyor

Isparta Belediyesi, Kesme köyünde yangında evi yanan 79 yaşındaki Hanife Kar için konteyner ev yapımına başladı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, belediye tarafından zemin çalışmaları için malzeme desteği sağlandı.

21.11.2024 14:05  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Belediyesi, Sütçüler ilçesine bağlı Kesme köyünde yangında evini kaybeden Hanife Kar için yapılacak konteyner evin zemin çalışmalarına malzeme desteğinde bulundu.

Sütçüler ilçesine bağlı Kesme köyünde 10 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Hanife Kar'ın evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesiyle yanan eve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale gelirken, Hanife Kar muhtarlığın misafirhanesine yerleştirildi.

Bugüne kadar merkez, ilçe, köy, belde, mesafe fark etmeksizin evlerini afet, yangın gibi olaylarda kaybeden ailelerin yanında olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kesme köyünde yangında evini kaybeden Hanife Kar ile de ilgilenilmesi talimatını verdi. Yanan evin yerine konteyner ev yapılacak. Konteyner evin montajından önce Isparta Belediyesi tarafından evin zemin betonu için yapılacak çalışmaların malzemeleri gönderildi. Yapılan çalışmalarla konteyner evin zemini hazır hale getirilirken, imalatın tamamlanmasıyla konteyner evin montajı gerçekleştirilecek.

Kesme Köyü Muhtarı Mehmet Kayacan, köylerinin Isparta merkeze 135 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti. Hanife Kar'ın evinin 10 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde yandığını dile getiren Kayacan, "Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Bir ev yapmamız gerekiyordu. Aileyle görüşerek prefabrik bir ev yapımına karar verdik. Kullanılamaz durumdaki evi yıktık, Isparta Belediyemizin yardımlarıyla betonunu attık. Böyle uzak bir mesafedeki köye Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve Isparta Belediyesi'nin yardım elini uzatması takdire şayandır. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın her zaman bize yardımı oluyor. Daha öncede köyümüzün tuvalet ve pazaryeri yapımı için malzeme desteğinde bulundu. Hanife ablamızın evi için talep ettiğimiz malzemeleri de hiç tereddüt etmeden verdiler. Teşekkür ederiz. Ablamız şu anda evi yapılıncaya kadar muhtarlık misafirhanesinde kalacak" dedi.

Hanife Kar da evinin yandığı o geceyi anlattı. 10 Ekim Perşembe günü saat 01.30 sularında evinin yanmaya başladığını dile getiren Kar, "Yangını görmüşler, cama vurarak beni uyandırdılar. Beni camdan indirdiler. Hiçbir şeyim yoktu biri terlik, biri kazak getirdi. Ev yandı, kimse yanaşamadı. Şimdi yeni ev yapılacak. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah devletimize güzellik, milletimize esenlik versin" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta Belediyesi, Isparta Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta Belediyesi, Yangın Sonrası Hanife Kar'a Konteyner Ev Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında yakalama kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında yakalama kararı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:39 İzmir’de ihbara giden polislere silahlı saldırı İzmir'de ihbara giden polislere silahlı saldırı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:30 Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
20:48 Wanda Nara, Icardi’yi taciz etti Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti
20:37 Çanakkale’de patlamamış 50 top mermisi bulundu Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu
20:32 İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 15:10:52. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta Belediyesi, Yangın Sonrası Hanife Kar'a Konteyner Ev Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.