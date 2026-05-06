CHP'li Belediye Meclisi Üyeleri Isparta'da Ömrünü Dolduran Su Sayaçlarının Ücretsiz Değiştirilmesini İstiyor

06.05.2026 16:53  Güncelleme: 17:39
Isparta Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Mehmet Büyüktuncer, belediyenin 10 yılını dolduran su sayaçlarını ücretsiz değiştirme önergesinin reddedilmesini eleştirerek, sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Büyüktuncer, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – Isparta Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Mehmet Büyüktuncer, 10 yılını dolduran su sayaçlarının belediye tarafından ücretsiz değiştirilmesine ilişkin önergenin reddini değerlendirirken, "Isparta Belediyesi bugün iktidar belediyesi. Biz muhalefet belediyelerinde bile bu su saatlerini ücretsiz değiştiriyoruz. Bu sosyal belediyeciliğin gereğidir. Bu mesele aslında su saati meselesi değil, vatandaşa bakış meselesidir. İhtiyaç sahibi insanlara, emekliye, işsize yaklaşım meselesidir" dedi.

Büyüktuncer, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 10 yılını dolduran su sayaçlarının belediye tarafından ücretsiz değiştirilmesine yönelik önergenin gündeme alınması için CHP Grubu tarafından verilen önergenin AK Parti ve MHP'li üyelerin "ret" oylarıyla reddedildiğini hatırlattı.

Önergelerine İYİ Parti'nin de arasında bulunduğu bası siyasi parti üyelerinden destek geldiğini ifade eden Büyüktuncer, şunları söyledi:

"Isparta'da kiracı olup ev sahibinin değiştirmediği su saatleri var. Bu sorumluluktan kaçan ev sahipleri var. Bunu ödeme gücü olmayan vatandaşlarımız var. Dul yetim maaşı alıp bunu su saatine taksitle bağlamayı hesaplayan vatandaşlarımız var. O gün Sayın Başkan Isparta'da bu sanki çok basit bir meseleymiş gibi gündeme almaya çalıştı. Oysa ki öyle değil. 42 bin tane su saatinden bahsediyorsunuz. ve o gün verdiği rakamların da ben doğru olduğuna inanmıyorum. Yaklaşık bir aydır bu mesele konuşuluyor. Günde 500 tane su saati değiştirildiğini söyledi. Toplasanız 15 bin civarında daha su saati var, yani daha yolun başındayız ama işi bitmiş gibi göstermeye çalışıyor."

Yanlış bir yaklaşım, doğru bir yaklaşım değil. Isparta Belediyesi bugün iktidar belediyesi. Biz muhalefet belediyelerinde bile bu su saatlerini vatandaşlarımıza ücretsiz değiştiriyoruz. Bu sosyal belediyeciliğin gereğidir. Bu mesele aslında su saati meselesi değil, vatandaşa bakış meselesidir. İhtiyaç sahibi insanlara, emekliye, işsize yaklaşım meselesidir.

Burada rakamlar da tartışmalı. Sayın Başkan 800 lira gibi bir rakamdan bahsetti ama böyle bir rakamı vatandaşlardan duymadım. Aksine vatandaşlar bu yükten şikayetçi. Bu iş çözülebilecek basit bir meseledir. Çözemiyorsanız da çıkıp vatandaşa açıkça söyleyin."

Kaynak: ANKA

