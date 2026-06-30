Isparta'da 873 İşletme Kapandı

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Sözcüsü Ülkem Baş, kentte son bir yılda 873 işletmenin kapandığını söyledi.

İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Sözcüsü Ülkem Baş, düzenlediği basın toplantısıyla kentteki sorunlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuşmasına, 27 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilen Bayrak Mitingi'ni değerlendirerek başlayan Baş, mitingin yalnızca kalabalığıyla değil, ortaya koyduğu kararlılıkla da önemli olduğunu kaydetti. Baş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde düzenlenen mitingde cumhuriyet, milliyetçilik ve muhafazakarlık anlayışına yönelik önemli mesajlar verildiğini belirterek, "Meydanda hissedilen asıl duygu milletimizin gözlerindeki kararlılık ve yüreklerindeki aidiyet duygusuydu. Biz terörsüzlüğe değil, ülkenin geleceğinde daha büyük sorunlara yol açabilecek belirsiz ve kontrolsüz süreçlere karşıyız" ifadelerini kullandı.

"YATIRIM OLMAYAN YERDE ESNAFIN AYAKTA KALMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Son bir yılda Isparta'da 572 işletmenin sicilden silindiğini, 301 esnafın ise mesleğini tamamen bıraktığını aktaran Baş, "Toplam 873 işletmenin ticari hayattan çekilmesi tesadüf değildir. Yatırım olmayan yerde esnafın ayakta kalması mümkün değildir" dedi.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'ün teşvik sistemiyle ilgili açıklamalarını da değerlendiren Baş, Isparta'nın yıllarca hak ettiği teşviklerden mahrum bırakıldığını savundu. Baş, "Sayın Gökgöz, Isparta'nın 8 ay önce 3. Teşvik Bölgesi'ne alındığını söylüyor. Doğrudur. Ancak bu karar yıllar önce alınmalıydı. O tren çoktan kaçtı. Ispartalı yatırımcı daha fazla teşvik almak için Burdur'a, Afyon'a giderek yatırım yaptı. Şimdi yatırımcıya dönüp 'geri gelin' demenin bir anlamı yok. 2004 yılında kişi başına milli geliri Isparta'dan yüksek olan iller kalkınmada öncelikli teşvik bölgelerine alınırken Isparta alınmadı. Dereboğazı Yolu yıllardır tamamlanamadı. Bölünmüş yol yatırımlarında Isparta hak ettiği payı alamadı. Gül üreticisi sorun yaşıyor. Üniversitemizde öğrenci sayısı 2018'de 106 binken bugün yaklaşık 60 bine düştü" diye konuştu.

Isparta'nın uzun yıllardır ihmal edildiğini kaydeden Baş,"Yatırım yapılmayan yerde ekonomi gelişmez, ekonomi gelişmeyen yerde gençler kalmaz. Biz tüm bu tabloya baktığımızda iktidarın Isparta'yı sevmediği kanaatine ulaşıyoruz. Çünkü Isparta demokrasinin, milliyetçiliğin kalesidir ve merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in memleketidir" ifadelerini kullandı.