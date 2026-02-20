Isparta'da Alım Gücü Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Alım Gücü Düşüyor

20.02.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da esnaf ve vatandaş, hayat pahalılığı nedeniyle alım güçlerinin düştüğünü belirtti.

(ISPARTA) - Haber: Gökdeniz CAN

Isparta'da pazarda vatandaş da esnaf da artan hayat pahalılığı karşısında alım gücünün düştüğünü söyledi. "2 kilo yerine 1 kilo alınıyor" diyen esnaf, satışların zayıfladığını belirtirken, vatandaş ise "Temel ihtiyaçlarımızın yarısını alamıyoruz" sözleriyle yaşanan geçim sıkıntısını dile getirdi.

Isparta'da pazar yerlerinde ekonomik tablo tezgahlara da yansıyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaş ve esnaf, alım gücündeki düşüşün günlük yaşamı doğrudan etkilediğini söyledi. Pazarda portakal satan bir esnaf, "Çok kötü. Bunu biz biliyoruz çünkü. Eskisi gibi değil yani. Akşamları çok kötü şeyler görüyoruz. Mesela attığımız çürükleri, parçalanmış sebze ve meyveleri topluyorlar. Biz üzülüyoruz tabii ki" dedi. Başka bir esnaf ise satışların azaldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Alım gücü aslında normal olması lazım. Biraz zayıf. Satışlar da zayıf. Yani fiyatlar ucuz. Aslında bir şey yok. Yani satılmıyor. Sadece milletin alım gücü az. Yani atıyorum 2 kilo alıyor, 1 kilo alıyor. Nasıl yiyorlar, nasıl götürüyorlar? Araç olmuyor diyorlar, götüremiyoruz diyorlar. Yani satışlar zayıf. Millet aslında alması lazım. Bu fiyatlar çok pahalı fiyatlar değil. Salatalık 150 lira, portakal 25 lira. Millet portakal yemiyor mesela."

"4 - 5 çocuğu olanları düşünürsek daha vahim bir durum"

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş, "Çok kötü gerçekten. 2 bin lirayla pazara çıkıyoruz temel ihtiyaçlarımızın yarısını alamıyoruz maalesef. Velev ki biz üç kişiyiz. Ben, hanım ve bir çocuk. 4 çocuğu, 5 çocuğu olanları düşünürsek eğer bu daha vahim bir durum. Onun için özellikle devlet yetkililerin bunu da düşünmeleri gerekir diye düşünüyorum. Umarım düşünüyorlardır. Pek de zannetmiyorum" dedi.

Bir başka vatandaş ise fiyat artışlarının nedenlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Yani pazarlardaki alım gücü genellikle pahalı. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi hava şartları. Biliyorsunuz birçok yeri sel bastı, seralar yıkıldı. Dolayısıyla fiyatlarda biraz yükselme oldu. Bir de enflasyona bağlı artışlar var. Bir üçüncüsü de maalesef bizim insanlarımızın fırsatçılığı. Bu hoş bir şey değil ama maalesef görüntü bu. Bundan tabii tüketiciler olarak memnun değiliz. Vatandaşımızın, özellikle satışlarımızın biraz daha vicdanlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Çok fazla kazancımız yok"

Pazarda tezgah açan bir kadın esnaf ise üretim maliyetlerine dikkat çekerek, "Bizde üretim zor oluyor. Yem pahalı, saman pahalı. Kendi emeğimiz karşılamıyor. Zaten alıcı da pahalı alamıyoruz. Kazancımız yok, gelirimiz diyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniyoruz diyorlar. Biz de bir şey diyemiyoruz. Uygun şekilde veriyoruz" dedi.

Bir diğer esnaf ise, "Alternatifli bir çalışma sistemimiz var. Yani bizi tercih etmese diğer alışveriş merkezlerini tercih ediyor insanlar. Az da olsa karnımızı doyuruyoruz çok şükür. Ama tabii beklentimiz daha yüksek. Ticaret yapıyoruz sonuçta vergimiz var. Akabinde bir aile geçiniyor, iki tane işçim var, onlar da aynı tezgahtan ekmek parasını kazanıyor. Zor şartlarımız. Neticede akmasa da damlıyor sistemi. Yani çok fazla kazancımız yok bu aralar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Isparta, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da Alım Gücü Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:49:43. #7.11#
SON DAKİKA: Isparta'da Alım Gücü Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.