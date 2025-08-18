Isparta'da Atıl Aqua Park Yerine Tomurcuk Masal Parkı İnşa Ediliyor - Son Dakika
Isparta'da Atıl Aqua Park Yerine Tomurcuk Masal Parkı İnşa Ediliyor

Isparta\'da Atıl Aqua Park Yerine Tomurcuk Masal Parkı İnşa Ediliyor
18.08.2025 22:43  Güncelleme: 22:54
Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde, 14 yıl boyunca atıl durumdaki aqua park yerine inşa edilen Tomurcuk Masal Parkı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Tüm yaş gruplarına hitap edecek park, sosyal alanlar, kafeterya ve eğlence alanlarıyla zenginleştirilecek.

Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde yaklaşık 14 yıldır atıl durumdaki aqua parkın yerinde yapımı süren Tomurcuk Masal Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tüm yaş gruplarına hizmet verecek parkta sosyal alanlar, kafeterya, eğlence alanları, masal ve macera parkı konsepti yer alacak.

Isparta'nın kanayan yarası tarih oluyor. Davraz Mahallesi'nde uzun yıllardır atıl durumda olan ve eski adıyla aqua park olarak bilinen alana Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından her yaş grubuna hizmet edecek Tomurcuk Masal Parkı inşa ediliyor. Yaklaşık 16 bin metrekarelik alana kurulacak Tomurcuk Masal Parkı'nda masal parkı, sosyal alanlar, kafeterya, eğlence alanları ve macera parkı bulunacak.

Isparta Belediyesi Etüd Proje Müdürü Ahmet Sarıcık, kentte 14 yıldır atıl vaziyette bulunan ve aqua park olarak bilinen alanın Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sayesinde yeni ve modern bir görünüme kavuşacağını belirtti. Sarıcık, "Isparta'mızın Davraz Mahallesi'nde aqua park olarak bilinen, arsa alanı yaklaşık 15 bin 600 metrekare olan ve 14 yıl boyunca atıl vaziyette bulunan alanda, Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in tensipleriyle alanın problemleri çözülmüş, Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilmiş, yapımına başlanmıştır. Mevcut alanda Masal Parkı'mız, sosyal alanlarımız, kafeteryamız, eğlence alanlarımız, Macera Parkımız, tüm yaş ve gruplara hizmet edecek tüm aktivitelere ait bir alan olacak. Isparta Belediye Başkanımıza yapmış olduğu bu yatırımdan dolayı tüm Isparta halkı adına teşekkür ediyoruz. Isparta'mıza hayırlı olsun inşallah" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.