Isparta\'da Atıl Aqua Park Yerine Tomurcuk Masal Parkı İnşa Ediliyor

Isparta Belediyesi Etüd Proje Müdürü Ahmet Sarıcık, kentte 14 yıldır atıl vaziyette bulunan ve aqua park olarak bilinen alanın Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sayesinde yeni ve modern bir görünüme kavuşacağını belirtti. Sarıcık, "Isparta'mızın Davraz Mahallesi'nde aqua park olarak bilinen, arsa alanı yaklaşık 15 bin 600 metrekare olan ve 14 yıl boyunca atıl vaziyette bulunan alanda, Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in tensipleriyle alanın problemleri çözülmüş, Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilmiş, yapımına başlanmıştır. Mevcut alanda Masal Parkı'mız, sosyal alanlarımız, kafeteryamız, eğlence alanlarımız, Macera Parkımız, tüm yaş ve gruplara hizmet edecek tüm aktivitelere ait bir alan olacak. Isparta Belediye Başkanımıza yapmış olduğu bu yatırımdan dolayı tüm Isparta halkı adına teşekkür ediyoruz. Isparta'mıza hayırlı olsun inşallah" dedi. - ISPARTA