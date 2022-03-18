Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

18.03.2022 09:13
Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Isparta'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Isparta'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Programlara katılan vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Ispartalı vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan İbadullah Camii'nde ve kentin çeşitli yerlerindeki camilerde bir araya gelerek namaz kılıp, dua etti ve okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Camide gençler, çocuklar ve kadınlar ibadet için bir araya gelirken, namaz bitiminde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - ISPARTA

Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

YORUMLAR
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Berat Gecesi'nde eller semaya açıldı Berat Gecesi'nde eller semaya açıldı Berat Kandili'nde eller duaya açıldı Berat Kandili'nde eller duaya açıldı

Berat Kandili, Isparta, Namaz, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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