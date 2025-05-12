Isparta'da Dar Gelirli Vatandaşlara Ücretsiz Doğal Gaz Tesisatı Desteği Başlıyor - Son Dakika
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Isparta'da Dar Gelirli Vatandaşlara Ücretsiz Doğal Gaz Tesisatı Desteği Başlıyor

Isparta\'da Dar Gelirli Vatandaşlara Ücretsiz Doğal Gaz Tesisatı Desteği Başlıyor

Isparta Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar için ücretsiz doğal gaz ve kalorifer tesisatı döşenmesi amacıyla başvuru sürecini 12 Mayıs’ta başlatıyor. Başvurular 10 Haziran’a kadar devam edecek ve bu yıl 500’den fazla haneye ulaşılması hedefleniyor.

12.05.2025 11:59  Güncelleme: 12:02
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Isparta Belediyesi, dar gelirli vatandaşların evlerine ücretsiz doğal gaz tesisatı döşenmesi için başvuruları 12 Mayıs'ta almaya başlıyor. Başvurular 10 Haziran'a kadar sürecek.

Isparta Belediyesi, gelir düzeyi düşük vatandaşların evlerinde doğal gaz kullanabilmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz kalorifer ve doğal gaz tesisatı desteği için üçüncü etap başvurularını 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla almaya başlıyor. Başvurular, 10 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Daha önceki etaplarda başvuru yapıp faydalanamayan vatandaşların yeniden başvuru yapması gerektiği belirtilirken, bu kapsamda Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne şahsen müracaat edilmesi gerekiyor. Belediye, ihalesi 21 Mayıs'ta yapılacak olan çalışmalarda bu yıl 500'den fazla haneye ulaşmayı hedefliyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle 2023 ve 2024 yıllarında 360 haneye ücretsiz doğal gaz ve kalorifer tesisatı döşenmişti. Katı yakıttan doğal gaza geçişle birlikte şehirdeki hava kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Müracaat şartları

Müracaat şartları arasında öne çıkan bazı kriterler ise, T.C. vatandaşı olmak ve Isparta Belediyesi mücavir alan sınırları içinde ikamet etmek, Gelir düzeyi hanede kişi başına 11 bin 52 TL'den az olmak, Başvuru yapılan evin kendine veya miras yoluyla intikal etmiş olması, Başvuru sahibinin başka değerli taşınmaz ya da 40 bin TL üzeri araca sahip olmaması, Başvuru yapılan evin doğal gaz bağlantısına uygun olması, 1 Ocak 2025'ten sonra satış/devir işlemi görmemiş olması olarak belirtildi.

Gerekli belgeler

Başvurular için gerekli belgeler ise; Başvuru Dilekçesi (Belediyeden temin edilecek), Kimlik fotokopisi, E-Devlet üzerinden alınan Adres Beyanı, Taahhütname (Belediyeden temin edilecek) olarak belirtildi. Başvurular, Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne şahsen yapılacağı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta'da Dar Gelirli Vatandaşlara Ücretsiz Doğal Gaz Tesisatı Desteği Başlıyor - Son Dakika

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