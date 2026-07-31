Isparta\'da Ekmek ve Simide Zam Geldi

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da 1 Ağustos'tan itibaren geçerli yeni tarifeyle 240 gram ekmek 20 TL, simit 20 TL, 450 gram ev ekmeği ise 40 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar zammı yüksek bulurken, fırıncılar artan un, enerji ve işçilik maliyetleri nedeniyle fiyat artışının zorunlu olduğunu belirtti.

Isparta'da 1 Ağustos'tan itibaren geçerli yeni tarifeyle ekmek, simit ve ev ekmeğine zam geldi. 240 gram ekmek 20 TL, simit 20 TL, 450 gram ev ekmeği ise 40 TL olurken; fırıncılar artan maliyetleri gerekçe gösterdi.

YURTTAŞTAN TEPKİ GELDİ

İsmail Tunçbilek isimli vatandaş her ürüne zam geldiğini belirterek, "Her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Fırıncılar ne yapsın? Onlar da maliyeti kurtarmıyor demek ki zam yapıyorlar. Buğday fiyatı düşerse ekmek fiyatı da düşer." dedi.

Ahmet Polat, "Eskiden fakirin makarnası vardı, şimdi ona da zam geliyor. Fakir fukaraya çok zor. Millet çöpten bir şeyler topluyor." diye konuştu.

Mehmet Çatak, "Mazot 83 liraya çıktı diyorlar ama yine de bu ekmek 20 lira olmamalı. Bana göre 10 lira civarında olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Arif Eryılmaz ise ekonomik şartlara dikkat çekerek, "Türkiye'de hayat çok pahalı hale geldi. Ekmeğin fiyatı aynı seviyede kalmalıydı. Asgari ücretli ezilmeye mahkum oluyor." dedi.

Bir kadın vatandaş ise hem tüketiciyi hem de üreticiyi anlayabildiğini belirterek, "Alıştık zamlara. Bana göre ekmek 10 lira civarında olmalı ama üretim maliyetleri de arttı. İşçi giderleri, kiralar yüksek. Alıcı için zor ama üretici açısından da haklı oldukları noktalar var." diye konuştu.

Ayla Uygur ise özellikle kalabalık ailelerin zor durumda kalacağını belirterek, "Biz iki kişiyiz, bir ekmekle idare ediyoruz. Ama kalabalık aileler günde dört ekmek tüketiyor. Hayat çok zorlaştı." dedi.

Gülser Özalp de zammı yüksek bulduğunu belirterek, "Kalabalık aileler için çok zor. Maaşlar artmadan zamlar geliyor." ifadelerini kullandı.

Fırıncı İsmail Arıkan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yerinde bir karar. Sürekli maliyetler yükseliyor. Biz de mecburen zam yapmak zorunda kalıyoruz. Çöp konteynerlerinin yanında poşet poşet ekmek görüyoruz. Ekmek nimettir. Zam olunca vatandaş ihtiyacı kadar alır, israf da azalır. Fırın işçilerine zam ancak ekmek fiyatı arttığında yapılabiliyor. Biz de bu maliyetleri karşılamak zorundayız. Bugün onlarca kalemde artış varken bunun ekmeğe yansımaması mümkün değil."