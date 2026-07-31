Isparta'da Ekmek ve Simide Zam Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Ekmek ve Simide Zam Geldi

Isparta\'da Ekmek ve Simide Zam Geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da ekmek ve simit fiyatları yükseldi, fırıncılar maliyet artışını gerekçe gösterdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da 1 Ağustos'tan itibaren geçerli yeni tarifeyle 240 gram ekmek 20 TL, simit 20 TL, 450 gram ev ekmeği ise 40 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar zammı yüksek bulurken, fırıncılar artan un, enerji ve işçilik maliyetleri nedeniyle fiyat artışının zorunlu olduğunu belirtti.

Isparta'da 1 Ağustos'tan itibaren geçerli yeni tarifeyle ekmek, simit ve ev ekmeğine zam geldi. 240 gram ekmek 20 TL, simit 20 TL, 450 gram ev ekmeği ise 40 TL olurken; fırıncılar artan maliyetleri gerekçe gösterdi.

YURTTAŞTAN TEPKİ GELDİ

İsmail Tunçbilek isimli vatandaş her ürüne zam geldiğini belirterek, "Her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Fırıncılar ne yapsın? Onlar da maliyeti kurtarmıyor demek ki zam yapıyorlar. Buğday fiyatı düşerse ekmek fiyatı da düşer." dedi.

Ahmet Polat, "Eskiden fakirin makarnası vardı, şimdi ona da zam geliyor. Fakir fukaraya çok zor. Millet çöpten bir şeyler topluyor." diye konuştu.

Mehmet Çatak, "Mazot 83 liraya çıktı diyorlar ama yine de bu ekmek 20 lira olmamalı. Bana göre 10 lira civarında olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Arif Eryılmaz ise ekonomik şartlara dikkat çekerek, "Türkiye'de hayat çok pahalı hale geldi. Ekmeğin fiyatı aynı seviyede kalmalıydı. Asgari ücretli ezilmeye mahkum oluyor." dedi.

Bir kadın vatandaş ise hem tüketiciyi hem de üreticiyi anlayabildiğini belirterek, "Alıştık zamlara. Bana göre ekmek 10 lira civarında olmalı ama üretim maliyetleri de arttı. İşçi giderleri, kiralar yüksek. Alıcı için zor ama üretici açısından da haklı oldukları noktalar var." diye konuştu.

Ayla Uygur ise özellikle kalabalık ailelerin zor durumda kalacağını belirterek, "Biz iki kişiyiz, bir ekmekle idare ediyoruz. Ama kalabalık aileler günde dört ekmek tüketiyor. Hayat çok zorlaştı." dedi.

Gülser Özalp de zammı yüksek bulduğunu belirterek, "Kalabalık aileler için çok zor. Maaşlar artmadan zamlar geliyor." ifadelerini kullandı.

Fırıncı İsmail Arıkan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yerinde bir karar. Sürekli maliyetler yükseliyor. Biz de mecburen zam yapmak zorunda kalıyoruz. Çöp konteynerlerinin yanında poşet poşet ekmek görüyoruz. Ekmek nimettir. Zam olunca vatandaş ihtiyacı kadar alır, israf da azalır. Fırın işçilerine zam ancak ekmek fiyatı arttığında yapılabiliyor. Biz de bu maliyetleri karşılamak zorundayız. Bugün onlarca kalemde artış varken bunun ekmeğe yansımaması mümkün değil."

Kaynak: ANKA

Isparta, Ekonomi, Simit, Ekmek, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da Ekmek ve Simide Zam Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’in yargılanmasında 16 kişiye tahliye Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu
Ukraynalı turist, Ayasofya’ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı Ukraynalı turist, Ayasofya'ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı
Italiano’dan sıradaki rakip için çarpıcı sözler Italiano'dan sıradaki rakip için çarpıcı sözler
Eyüpsultan’da oto galeriye silahlı saldırı: 2’si ağır 4 yaralı Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı

19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:09
TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar
TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 20:11:05. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Ekmek ve Simide Zam Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.