Isparta'da Fırtına Ağaçları Devrildi

Gökdeniz Can

(ISPARTA) - Isparta'da öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına, kent merkezinde bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca motokuryelerin çalışması ve motosiklet ile elektrikli scooterın trafiğe çıkışına geçici yasak getirildi.

Isparta'da öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentte yaşam olumsuz etkilendi.

Mimarsinan Caddesi ile Bahçelievler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde ağaçlar devrildi. İstanbul Caddesi'nde devrilen ağacın altında kalan park halindei otomobilde maddi hasar oluştu.

Isparta'da etkili olan fırtına nedeniyle ulaşımda da kısıtlamaya gidildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla motokuryelerin çalışması, motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yarın saat 12.00'ye kadar yasaklandı.