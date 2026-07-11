Gölcük Tabiat Parkı ile Dere Mahallesi arasındaki yol asfaltlanıyor

Isparta Belediyesi, Gölcük Tabiat Parkı ile Dere Mahallesi arasındaki yaklaşık 6 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması başlattı. Çalışmalar tamamlandığında Gölcük Tabiat Parkı'na ulaşım daha hızlı ve daha konforlu hale getirilecek.

Isparta Belediyesi tarafından Gölcük Tabiat Parkı'nda başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bugüne kadar bölgede çevre düzenleme çalışmaları yapıldı, yeni otopark alanları oluşturuldu, piknik masaları, kamelyalar, barbekü alanları, bulaşık yıkama birimleri, çocuk oyun alanları, tabelalar, banklar, aydınlatma elemanları, çeşmeler ve çöp kutuları yenilendi, eksiklikler giderildi.

Tüm bunların yanında Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yolların daha konforlu hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Milas tarafındaki giriş kapısının olduğu bölgeden başlanılarak piknik alanlarının bulunduğu yerlerdeki yol ile göl çevresindeki yollarda asfaltlama çalışması yapılmıştı.

Şimdi de Gölcük Tabiat Parkı ile Dere Mahallesi arasındaki yaklaşık 6 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmaları başladı. Bu yol boyunca daha önce aydınlatma ve diğer altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmaların ardından asfaltlama işlemlerine geçildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra şehir merkezinden Gölcük Tabiat Parkı'na ulaşım hem daha kısa zaman alacak hem de yol konforlu hale getirilmiş olacak. - ISPARTA